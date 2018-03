Québec et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire ont procédé lundi à l'inauguration du convoyeur qui relie le chemin de fer Arnaud au quai multiusager. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, a dévoilé un cadre financier de 280 millions de dollars pour les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.