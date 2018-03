L'entente lui permet de réviser à la baisse la hausse des tarifs d'électricité qu'elle demandait à la Commission de l'énergie et des services publics d'approuver, affirme son PDG, Gaëtan Thomas.

« Bien que les détails de ce règlement de l’assurance soient sujets à un accord de confidentialité pour le moment, nous savons que ce règlement nous permet de demander une plus faible augmentation tarifaire pour tous les Néo-Brunswickois à l’audience en cours. »

La société d'énergie a demandé à la Commission de suspendre ses audiences en cours le temps qu'elle révise sa demande de hausse tarifaire pour 2018-2019. Énergie NB cherchait à faire approuver une hausse générale de 2 % des tarifs.

On ignore encore combien d'argent sera versé par les assureurs, étant donné l'accord de confidentialité mentionné par Gaëtan Thomas dans un communiqué.

Une poursuite de 320 M$

On sait toutefois que la société avait engagé une poursuite de 320 millions de dollars contre les assureurs du projet de réfection, regroupés sous l'enseigne Lloyd's Underwriting.

Les travaux de réfection ont dépassé de trois ans l'échéancier et ont coûté plus d'un milliard de dollars de plus que ce qui était anticipé. Les travaux avaient pris beaucoup de retard notamment à cause de dommages à la cuve du réacteur nucléaire pendant leur réalisation.

Des travaux de remise à neuf à la centrale nucléaire de Point Lepreau Photo : Énergie NB

Les assureurs avaient initialement refusé d'assumer le coût des dommages parce qu'ils étaient, selon eux, le résultat d'erreurs et de l'incompétence des gestionnaires du chantier.