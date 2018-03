Un texte d'Alain Rochefort

Les balles ont tué quatre résidents de ce quartier ouvrier, dont un adolescent de 14 ans et deux jeunes au tournant de la vingtaine.

« L'utilisation d'une vraie mitrailleuse [par l’armée], c'était la première et je l'espère, la dernière fois que ça se produisait à Québec », raconte l’historien Jean Provencher, auteur d’un livre sur ces événements méconnus.

Alexandre Bussières, Joseph-Édouard Tremblay, Honoré Bergeron et Georges Demeule sont les quatre victimes de l'émeute. Photo : Courtoisie, Journal La Patrie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Comment une telle escalade de violence a pu se produire dans une ville traditionnellement pacifique qui s’apprêtait pourtant à célébrer Pâques ?

« En mars 1918, ça brasse politiquement. Parce que d'abord un an avant, le premier ministre du Canada [Robert Borden], en mai 1917, s’en va à Londres et il se fait demander d'amener d'autres soldats en Europe. C'est la guerre depuis trois ans. Une guerre sale, les tranchées, les gaz », explique Jean Provencher.

Une majorité de Québécois ne souhaitent donc pas « aller mourir en Europe ». Le Québec vote à 83 % contre la conscription qui oblige les hommes célibataires, sans enfant, de 20 à 35 ans, à se rapporter au front.

Deux soldats dans les tranchées en Europe Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Des manifestations violentes éclatent à Montréal, Shawinigan et Valleyfield, entre autres. Au tournant de 1918, la grogne s’installe à Québec. Ottawa a engagé des spotters, des agents fédéraux chargés de mettre la main au collet des hommes appelés à la guerre, mais qui ne se rapportent pas.

Ils sont une vingtaine à sévir à Québec et sont détestés.

Des familles ont appris que leur gars qui n'était pas rentré coucher avait été amené à Halifax, embarqué sur un bateau pour s'en aller à la guerre. Lentement, ça se transmet ce genre d'informations. On trouve que c'est odieux. Jean Provencher, historien

Début des émeutes

La première émeute éclate à Québec le 28 mars 1918, quand Joseph Mercier, 23 ans, est interpellé par trois spotters. Il se trouvait avec un ami à la salle de quilles du Cercle Frontenac, située au coin des rues Saint-Vallier et Charest.

Joseph Mercier jure qu’il a des papiers d’exemption. Les spotters ne le croient pas. « Ils vont le traîner de force jusqu'au poste de police qui se trouve à l'emplacement actuel de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Les gens qui sortent de la messe du Jeudi saint voient ça, souligne M. Provencher. Ils veulent que le jeune soit libéré. Ils vont casser les vitres du poste de police. La foule prend en main l'événement ».

Henri-Edgar Lavigueur, le marie de Québec au moment des émeutes Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Des journaux estiment qu’ils sont entre 2000 et 3000 émeutiers, la police de Québec parle de 5000. Joseph Mercier est finalement libéré. Il a effectivement droit à l’exemption. Trop peu trop tard, la foule veut la tête des spotters.

Le maire de Québec, Henri-Edgar Lavigueur, calme les ardeurs momentanément. Un spotter qui tente de s’enfuir dans un tramway est reconnu. Le tramway est renversé par les manifestants. L’homme est gravement blessé. L’intervention d’un curé lui sauve possiblement la vie.

« Je pense que ça aurait été un bon coup du maire Lavigueur de demander le congédiement immédiat des spotters, les détestables », analyse Jean Provencher 100 ans plus tard.

L'auditorium au début du 20e siècle. Cet édifice est désormais le Capitole. Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)/Fred C. Würtele (1904)

Vendredi saint, le 29 mars

Malgré une journée tranquille, les émeutiers n'en ont pas fini. Les troubles reprennent le Vendredi saint en soirée. Les manifestants se rendent cette fois en Haute-Ville et visent les symboles de la conscription. Certaines sources avancent le chiffre de 15 000 insurgés.

Les bureaux de deux journaux en faveur de l’enrôlement obligatoire sont notamment saccagés : L’Événement et le Chronicle. On s’en prend ensuite à l’Auditorium, le futur Capitole de Québec où un incendie est déclaré.

On a réussi à monter à l'étage pour brûler les registres du registraire de l’armée, celui qui tenait le nom des conscrits sur fichiers. Jean Provencher, historien

« Tant qu’à mourir au front, aussi bien mourir à Québec », pensent les hommes, accompagnés de femmes et enfants. Bouleversé, le maire de Québec ne lit pas l’acte d’émeute qui permettrait aux soldats dirigés par le général Joseph-Philippe Landry de faire feu.

Le général Joseph-Philippe Landry Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Samedi et Dimanche de Pâques

Le lendemain, le Manège militaire est visé. La foule est toutefois accueillie par la cavalerie et des fantassins. L’altercation fait quelques blessés. Des résidences et commerces sont vandalisés.

Le dimanche, 1200 soldats de l’armée canadienne débarquent à la gare du Palais en soirée à la demande du premier ministre du Canada, Robert Borden. L’armée prend en charge les opérations, alors que les troubles se poursuivent.

« On a tassé le général [Philippe-Joseph] Landry, en charge des militaires de la région de Québec, et on a dépêché François-Louis Lessard, d'Halifax, par train. Et ils ont amené 1200 soldats du Manitoba et de l'Ontario. Par train. Et le lundi, ils ont dit, c’est terminé », commente Jean Provencher.

Une vue générale du quartier Saint-Sauveur vers 1920 Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Lundi de Pâques, le 1er avril

Des affiches sont placardées à Québec : « défense d’être plus que trois, de protester et défiler ». Le général François-Louis Lessard est un partisan de la ligne dure.

Un nouveau rassemblement est observé lundi soir à place Jacques-Cartier. Un acte d’émeute est lu en anglais seulement. Le tramway ne circule plus.

Des soldats à cheval refoulent aussitôt les émeutiers vers le quartier Saint-Sauveur. Un brouillard se mêle également de la partie.

Au carrefour des rues Saint-Joseph, Saint-Vallier et Bagot, les trois rues se croisent. Ça brasse. Les gens sont concentrés au même endroit. Jean Provencher, historien

« On a entendu des coups de feu qui ne venaient pas des militaires. Mais on ne sait pas trop d'où ça venait. Les militaires commençaient à être sur les nerfs. Ils ont installé une mitrailleuse en plein milieu du carrefour. Plusieurs se sont sauvés dans les trois directions possibles », affirme Jean Provencher.

Puis les soldats ont fait feu. Deux salves de mitrailleuse ont été tirées. Une en direction de la rue Bagot. L'autre en direction de l’intersection Laviolette et Saint-Vallier, selon l'enquête du coroner. Le sang coule.

Un monument est érigé en l'honneur des quatre victimes à l'endroit où elles sont tombées sous les balles d'une mitrailleuse, à l'intersection des rues Saint-Joseph, Saint-Vallier et Bagot. Photo : Radio-Canada/Alain Rochefort

Le nombre de blessés est incertain. Des médias parlent d’au moins 70. Le nombre d’arrestations est aussi sujet à débat. Des journaux d’époque énumèrent l’identité de prisonniers et leur adresse civique.

Pour le coroner en charge de l’enquête, il est prouvé que les quatre victimes étaient des curieux qui ne participaient pas à l’émeute. Honoré Bergeron, un menuisier de 49 ans qui a perdu la vie, rentrait chez lui à 22h40. Le jeune Georges Demeule se trouvait aussi à la mauvaise place au mauvais moment.

Le petit gars, il était curieux aussi. Il avait 14 ans. Il avait envie de savoir. Pour une fois que ça brasse à Québec. Jean Provencher, historien

L'édition de La Presse du 2 avril 1918. La une faisait part de cinq morts, alors qu'il y en avait quatre. Photo : Courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Pas d'indemnisation

Le coroner a demandé en vain une indemnisation aux familles des victimes. Aux lendemains de la fusillade, le climat est étrange à Québec. La loi martiale est décrétée.

« Si on te reconnaît en ville, on peut te faire comparaître. Il y a de la crainte dans l'air », ajoute l'historien.

Puis, la guerre prend fin en Europe. L’événement tombe progressivement dans l’oubli. « Pendant très longtemps, on n'a jamais parlé des émeutes de Québec. Jamais. Ni dans les manuels scolaires. Ni lorsque le 1er avril arrive. Même moi, j'ai suivi des cours d'histoire et on n’en parlait pas. Je suis resté tellement surpris quand je suis tombé sur l'enquête de 487 pages du coroner », conclut Jean Provencher.

La recherche visuelle pour cet article a été réalisée avec l'aimable collaboration de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).