Un texte d’Édith Drouin

Voir le développement de : Rimouski

Rivière-du-Loup

Baie-Comeau

Sept-Îles

Matane

Chandler

RIMOUSKI

Un des premiers éléments qui saute aux yeux dans le développement urbain de Rimouski est l’apparition de l’autoroute 20, en 1994. Au fil des années, la présence de la voie rapide influence le développement de la Ville.

Selon Bruno Jean, professeur émérite à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) au département Sociétés, territoires et développement, la construction de l’autoroute a eu pour effet de modifier les points d’entrées de la municipalité.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Rimouski de 1984 à 2017

Les entrées qui se trouvaient autrefois le long de la route 132, plus près du centre-ville, se situent maintenant au sud de la ville.

Normalement, une entrée de ville doit te conduire au centre-ville aisément, mais ici, peu importe les entrées, ce n’est pas nécessairement évident. Bruno Jean, professeur émérite de l’UQAR au département Sociétés, territoires et développement

Cette réalité qui a pour effet de décentraliser les commerces vers le sud-est de la municipalité. Au début des années 2000, le Wal-Mart s’y est installé, suivi par des commerces de toutes sortes.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Selon Bruno Jean, la voie rapide est aussi en partie responsable de la construction de lots résidentiels dans les anciens Prés du Saint-Rosaire. « Probablement que les quartiers derrière l’université ne se seraient pas construits sans la voie de contournement », affirme-t-il.

Rimouski s’est étendu dans les dernières décennies. M. Jean estime qu'il ne s'agit pas pour autant d'un problème d’étalement urbain. Il en parle comme d’une croissance « soutenue », mais pas « fulgurante » comme c'est le cas pour certaines banlieues de Montréal.

L’aménagement de la Cité des achats est une conception « à l’américaine » qui a nuit au dynamisme du centre-ville, selon Bruno Jean. L’endroit, conçu pour l’automobile, est également peu adapté aux piétons.

Au-delà du développement près de l'autoroute, le professeur remarque que les différents quartiers de Rimouski sont à la fois uniques en leur genre et harmonieux. « Je trouve que chacun des quartiers a une couleur architecturale assez nette. »

RIVIÈRE-DU-LOUP

À Rivière-du-Loup, on observe un développement très constant et cohérent de la ville au fil des années. C’est d’ailleurs ce qui a marqué Pierre Landry, écrivain et ex-directeur du musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, lorsqu’il a étudié les cartes satellites.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Rivière-du-Loup de 1984 à 2016

Il explique que la municipalité s’est toujours développée sur trois axes : autour de la rivière, à l’est du quartier Saint-Ludger et à Saint-François-Xavier, vers l’hôpital et les hauts plateaux.

Ce qui m’a frappé le plus, c’est une espèce de constante si on pense à l’histoire du développement de Rivière-du-Loup. Pierre Landry, écrivain et ex-directeur du musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup

Au sud de Rivière-du-Loup, les tourbières de Premier Tech et des industries Berger attirent l’œil. Selon Pierre Landry, ces industries ont eu un impact sur le développement de Saint-Antonin, mais pas directement sur celui de Rivière-du-Loup.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Comme Rimouski, Rivière-du-Loup n’échappe pas à la tendance des espaces commerciaux à la nord-américaine. Ce type d’aménagement est particulièrement visible à l’entrée ouest de la municipalité.

Pierre Landry est toutefois d’avis que les décideurs devront s’éloigner de ce genre de développement pour favoriser des aménagements plus respectueux de l’environnement. L’avenir réside selon lui dans des initiatives comme l’écoquartier du domaine Kogan, qui favorisera le déplacement actif plutôt que l’automobile.

L’écrivain souligne par ailleurs que Rivière-du-Loup a su préserver ses espaces verts, dont le parc des Chutes et le parc du Campus-et-de-la-Cité. « C’est un développement qui se fait un peu par les pourtours, mais où on respecte, quand même, au centre, certains espaces verts. »

BAIE-COMEAU

À Baie-Comeau, les kilomètres qui séparent les anciennes municipalités de Hauterive et de Baie-Comeau retiennent l’attention.

Même aujourd’hui, l’héritage de la fusion forcée de 1982 demeure. En près de 35 ans, seule une petite zone industrielle et résidentielle est apparue à mi-chemin entre les deux villes.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Baie-Comeau de 1984 à 2016

Le directeur à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme de la MRC de Manicouagan, Ossama Khaddour, remarque que les deux anciennes municipalités évoluent de façon indépendante malgré la fusion.

On a toujours cet espace, entre les deux anciennes villes [...] qui continue d’affirmer qu’on a affaire à deux réalités distinctes. Ossama Khaddour, directeur à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme de la MRC de Manicouagan

Les deux secteurs se sont étendus, mais jamais l’un vers l’autre, selon Ossama Khaddour. Le secteur de Hauterive s’est étalé vers le nord et l’ouest, tandis que le secteur Marquette s’est étalé vers le sud et le nord, mais jamais vers l’ouest.

La construction résidentielle reste toutefois très limitée puisque la population de la municipalité est en chute depuis les années 1980.

À un tel point que Baie-Comeau vit un problème complètement inverse à celui de l’étalement urbain. Le périmètre d’urbanisation s’est réduit de 12 % entre 1988 et 2011 à l’échelle de la MRC, affirme le directeur à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme de la MRC de Manicouagan.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Contrairement à la plupart des villes du Québec, les espaces commerciaux de Baie-Comeau n’ont pas été déplacés avec la venue de grandes surfaces, remarque Ossama Khaddour.

« Un des avantages de la qualité de vie à Baie-Comeau, c’est que le commerce est intimement lié à la fonction résidentielle, on n’a pas de secteurs hautement spécialisés », explique-t-il. Cette réalité s’explique selon lui par l’absence d’autoroute dans les villes nord-côtières.

Le directeur à l’aménagement évoque, par contre, la difficulté de la Ville à se séparer de son héritage industriel qui se manifeste entre autres par la présence de l’aluminerie Alcoa et de Produits forestiers Résolu.

« L’affectation industrielle prend des mesures disproportionnées par rapport aux autres vocations de la ville », affirme-t-il.

La vision à long terme de la municipalité, déficiante selon lui, contribue à l’exode de la population. Il pense que la rétention de la population passera par la diversification de l’économie.

À lire aussi : La Côte-Nord continue de se dépeupler

SEPT-ÎLES

Alors que les deux pôles urbains de Baie-Comeau retiennent l’attention, le paysage de Sept-Îles est encore plus éclaté.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Sept-Îles de 1984 à 2016

La ville compte plusieurs noyaux urbains. Denis Tétreault, directeur du service de l’urbanisme de Sept-Îles, recense le secteur du centre-ville, le parc Ferland de maisons mobiles, le secteur des Plages, le secteur de Clarke City et les anciennes municipalités de Gallix et Moisie, qui ont fusionné avec Sept-Îles en 2003.

L’armature urbaine à Sept-Îles est caractérisée par plusieurs petits centres de développement. Denis Tétreault, directeur du service de l’urbanisme pour la Ville de Sept-Îles

Le directeur du service de l’urbanisme qualifie même le développement de la ville de « très hétérogène et très dispersé », un obstacle lorsque vient le temps d’implanter les politiques municipales uniformes dans chacun des secteurs.

Selon Denis Tétreault, la configuration urbaine de Sept-Îles s’explique en partie par l'installation de la minière IOC près du port.

Sur les cartes satellites, l’aluminerie Alouette fait son apparition au début des années 1990. Elle provoque une hausse marquée de la construction résidentielle.

Dans la décennie qui suit la construction de l'usine, une centaine de logements se construisent par année en moyenne à Sept-Îles, alors que seules trois ou quatre résidences se construisaient avant, explique Denis Tétreault.

Une situation qui démontre à quel point le développement de la ville et de sa démographie sont intimement liés aux soubresauts de l'économie. Parmi les facteurs qui les influencent, le directeur du service de l’urbanisme évoque le prix du fer et le développement de projets miniers dans le Nord.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Même si aucune autoroute ne traverse la municipalité, le centre-ville « traditionnel », en marge de la baie de Sept-Îles, s’est dévitalisé au profit de la route 138 (boulevard Laure), Denis Tétreault.

Le secteur qui accueillait autrefois plusieurs types de commerces a maintenant du mal à faire compétition à la route 138. Le directeur du service de l’urbanisme souligne que l’endroit reste toutefois un lieu de culture.

Comme pour Baie-Comeau, Denis Tétreault croit que Sept-Îles doit convaincre des gens de s’établir et surtout, de rester, même lorsque difficultés économiques touchent la région.

L’exode pose de grands défis pour la municipalité qui doit maintenir ses services avec moins de revenus.

MATANE

À Matane, le développement rapide de l’ouest de la ville se démarque. Le parc industriel grossit rapidement avec la venue, notamment, de l’usine Donohue, maintenant Rayonier.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Matane de 1984 à 2017

La construction de cette zone industrielle est liée, selon Judes Côté, enseignant au Cégep de Matane en technique d’aménagement du territoire et urbanisme, à la création du port de mer en eau profonde à la fin des années 1960. « Ça a mené à déplacer le volet industriel du centre de Matane vers l’ouest. »

Il ajoute que la modification du tracé de la route 195, du centre-ville vers l’ouest, a attiré son lot de commerces.

Ce changement eu pour effet indirect de changer l'entrée de la municipalité, qui est maintenant directement dans le parc industriel.

C’est difficile de s’apercevoir qu’on est dans Matane à moins qu’on soit rendu vraiment au centre-ville de Matane. Sinon on entre dans un parc industriel et par la suite, on transfère vers une partie plus résidentielle ou commerciale. Judes Côté, enseignant au Cégep de Matane en technique d’aménagement du territoire et urbanisme

Si la croissance du secteur industriel se remarque, celle du secteur résidentiel est beaucoup plus discrète. Quelques petits lots résidentiels apparaissent, mais sans plus.

Une tendance qui n’est pas surprenante puisque la population de Matane est en décroissance. (Le gain de population dans les années 2000 s’explique par la fusion des municipalités de Petit-Matane, Saint-Luc-de-Matane et Saint-Jérôme-de-Matane.)

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

La construction du pont qui enjambe la rivière Matane, sur la route 132, a permis aux automobilistes de traverser la municipalité sans faire de détour par le centre-ville.

Une modification qui a provoqué le déplacement de nombreux commerces et services qui espéraient profiter du plus grand achalandage de la route 132.

« Matane vit exactement ce que toutes les villes du Québec ont vécu, par exemple, l’arrivée des centres commerciaux et des grandes surfaces qui vont drainer à droite et à gauche », explique Judes Côté. Il tient par contre à mentionner que de nombreuses améliorations ont été apportées dans le centre-ville.

L'enseignant pense par ailleurs que Matane devra mettre en oeuvre des stratégies pour attirer les jeunes et les jeunes familles à s’y installer.

CHANDLER

À Chandler, au sud de la rue Commerciale Ouest, on observe la disparition de l’usine qui a longtemps été le poumon économique de la Ville : la Gaspésia.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Chandler de 1984 à 2017

Lorsque la MRC du Rocher-Percé a été fondée, au début des années 1980, Chandler fonctionnait à plein régime. L’usine comptait plus de 700 employés.

« L’économie était au plus fort et la rue Commerciale était beaucoup développée », se rappelle Philippe Berger, ancien directeur du service d’urbanisme, d’environnement et de surveillance des travaux à la Ville de Chandler.

Après sa fermeture en 1999, une partie de la population a quitté la région et plusieurs commerces ont fermé.

Il y a eu beaucoup d’exode de tous les gens de métiers, des jeunes, la plupart ont été travailler à l’extérieur. Philippe Berger, ancien directeur du service d’urbanisme, d’environnement et de surveillance des travaux à la Ville de Chandler

Dans les années suivantes, Chandler a tenté de se réinventer en pôle commercial. Elle a accueilli plusieurs succursales de grandes chaînes commerciales.

La rue Commerciale, qui accueillait autrefois la plupart des commerces, a été délaissée au profit de la route 132 (boulevard René-Lévesque Ouest).

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

La population de Chandler est en décroissance depuis de nombreuses années. (La croissance observée au début des années 2000 s’explique par la fusion de Chandler avec Newport, Pabos Mills, Pabos et Saint-François-de-Pabos.)

Autrefois une ville mono-industrielle, Chandler a su se relever après la fermeture de la Gaspésia, selon Philippe Berger. Il en parle maintenant comme d’une ville de services.

Il évoque entre autres la présence de bureaux gouvernementaux et plusieurs services de santé, comme le Centre hospitalier de Chandler, le Centre Émilie Gamelin et l’Unité de service externe de gériatrie ambulatoire.

Quant aux éléments à surveiller pour l'avenir, l’ancien directeur du service d’urbanisme affirme qu'il est important de moderniser les règlements d’urbanismes de la municipalité pour se conformer à la réalité actuelle.

Philippe Berger explique que la dernière refonte remonte à la relance de la Gaspésia, en 2004, lorsque des commerces à grande surface voulaient s’installer à Chandler et que la règlementation ne le permettait pas.