L'entomologiste et consultant en maladies zoonotiques Phil Curry affirme que la tique américaine du chien, qui est l'espèce de tiques la plus répandue en Saskatchewan, est apparue dans de nouveaux secteurs de la région.

« Au cours des 15 dernières années, la tique américaine du chien en particulier a vraiment élargi son aire de propagation, probablement en raison du climat et des conditions favorables de l'habitat », a-t-il déclaré.

Elle se propage aussi par les oiseaux et d'autres animaux. Phil Curry, entomologiste et consultant en maladies zoonotiques

Tiques à pattes noires et maladie de Lyme

Depuis 2008, la province a détecté 64 tiques à pattes noires, l'espèce qui cause la maladie de Lyme.

Selon M. Curry, les tiques à pattes noires se trouvent partout dans la province « d'Estevan à Lloydminster » et partout où on peut trouver des cerfs, mais on les retrouve habituellement dans les zones forestières.

La province fait une surveillance à la fois active et passive. Dans le premier cas, elle mène des recherches sur cette espèce de tiques afin de lutter contre son expansion, et dans le second, elle intervient lorsque le public en signale la présence.