Un texte de Serge Bouchard

Depuis 34 ans, Marcella Girard gère la Résidence Girard, à Kedgwick, un foyer de soins spéciaux (niveau 1 et 2) spécialisé dans la clientèle souffrant de problèmes de santé mentale. L’établissement compte huit lits, mais depuis un certain temps, seulement trois d'entre eux sont occupés. Le manque de revenus causé par les lits inoccupés l’oblige à envisager l’inévitable.

Marcella Girard, propriétaire de la Résidence Girard de Kedgwick Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

J’ai investi beaucoup là dedans. Et je n’ai pas envie de fermer, mais je ne peux pas me laisser étouffer. On va tout perdre. Marcella Girard, propriétaire

Marcella Girard affirme qu’elle a fait de nombreux efforts pour ajouter de la clientèle. Mais elle se frappe continuellement contre des murs. Elle cite en exemple qu’au moins dix patients du Centre hospitalier Restigouche à Campbellton (centre provincial de traitement de la santé mentale) sont en attente d’un placement dans la communauté, mais qu’il lui est interdit de les approcher.

Elle déplore que le gouvernement consacre beaucoup d’efforts à l’ajout de lits et l’ouverture de nouveaux foyers de soins (niveau 3 et 4), mais qu’il oublie, selon elle, les établissements de soins spéciaux comme le sien. Elle croit aussi que la philosophie visant à garder les gens plus longtemps chez eux, philosophie qu’elle appuie, a aussi eu un impact sur la clientèle.

Messieurs du gouvernement, trouvez-nous une position. Trouvez-nous une place où on peut s’épanouir nous aussi. Moi, personnellement, je vous ai donné 34 ans de ma vie. Marcella Girard, propriétaire

Marcella Girard prend soin de résidents de son foyer de soins Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Au Nouveau-Brunswick, il y a une différence importante entre les foyers de soins spéciaux et les foyers de soins. Les foyers de soins spéciaux peuvent accueillir une clientèle de niveau 1 et 2, c’est-à-dire des personnes qui sont encore assez fonctionnelles et qui ont encore une certaine autonomie. Les foyers de soins s’occupent d’une clientèle de niveau 3 et 4, des personnes souvent en fauteuils roulants, qui ont besoin d’aide constante pour leur quotidien.

Une population vieillissante

Selon George Cormier, il y a un avenir pour les établissements de soins spéciaux de niveau 1 et 2. Le directeur général de l’association provinciale rappelle que le Nouveau-Brunswick est la province canadienne dont la population est la plus vieillissante.

Il dit qu’un lit dans un foyer de soins spécial coûte beaucoup moins cher à la société qu’un lit dans un foyer de soins, ou beaucoup moins encore qu'un lit dans un centre hospitalier.

George Cormier, directeur général de l'Association francophone des établissements de soins spéciaux du N.-B. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires sont plus ou moins laissés à eux-mêmes pour essayer de faire du recrutement. C’est difficile et c’est stressant. George Cormier, directeur général, Association francophone des établissements de soins spéciaux du N.-B.

George Cormier parle régulièrement à des propriétaires qui arrivent difficilement à combler les places disponibles. Le problème est observé plus souvent dans les établissements plus petits (moins de dix lits) situés en milieu rural.