Colin Martin, père de six enfants, a admis être relié à un réseau de trafic de drogues par hélicoptère entre le Canada et les États-Unis qui fournissait de la marijuana et de l'ecstasy en échange de cocaïne.

Un hélicoptère appartenant à Colin Martin a été intercepté par la police en 2009 avec à son bord de l'ecstasy et 200 kg de cannabis britanno-colombien. Six personnes, dont Colin Martin, ont été accusées à la suite de cette interception, et les autorités américaines ont demandé leur extradition.

Lutte juridique

La Cour Suprême du Canada a rejeté en décembre les arguments de Colin Martin contre une extradition aux États-Unis. Et c’est dans une cour de Seattle, jeudi, que Colin Martin a plaidé coupable à une accusation de complot.

Le Britanno-Colombien risque 5 à 40 ans de prison, mais le procureur général américain a dit qu’il recommandera une peine de 10 ans de prison. Les audiences sur sentence sont prévues pour le mois de juin.

D’après des informations de Susana da Silva