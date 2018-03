Dans un communiqué, intitulé Non, nous ne publierons pas l'histoire de Gerald Stanley, la maison d’édition de Toronto Between the Lines avance que les avocats du fermier se sont adressés à de nombreux éditeurs afin de faire la lumière sur la version de l’histoire de leur client.

Le relationniste de Between the Lines, David Molenhuis, décrit la presse comme étant le porte-voix des impuissants et de ceux qui disent des vérités qui remettent en question le statu quo.

S'il y a une histoire que nous devrions publier, c'est celle de la seule personne qui n'est plus là, et c'est Colten Boushie. David Molenhuis, relationniste de la maison d'édition de Toronto.

Dans sa déclaration, la maison d’édition souligne que la version de l’histoire de M. Stanley a déjà été racontée devant un jury.

Elle déplore notamment les échecs dans la gestion de l’affaire Boushie, comme le traitement de la famille de Colten Boushie par la Gendarmerie royale du Canada, la sélection d'un jury apparemment constitué seulement de Blancs lors du procès et le fait que le système de justice ne répond pas aux attentes des peuples autochtones.

Publier la version de M. Stanley ne ferait que perpétuer notre système de justice inégal. Extrait du communiqué

Gerald Stanley, victime de désinformation

Scott Spencer, l'avocat de M. Stanley, confirme que son bureau s'est renseigné au nom de Gerald Stanley pour voir si la maison d'édition souhaitait publier tous les faits de manière juste et objective.

Il ne cherche pas de contrat de livre[...] Il veut juste rétablir les faits. Scott Spencer, avocat de Gerald Stanley

Selon son avocat, le fermier a estimé que, tout au long du processus judiciaire, il y avait beaucoup de désinformation qui circulait.

« Gerry [Gerald Stanley] croyait qu'une fois les faits révélés au procès la désinformation s'arrêterait et que toute discussion publique serait basée sur des faits et des preuves. Cependant, cela n’a pas été le cas », déclare son avocat.

Invitation au rejet collectif

David Molenhuis encourage les autres éditeurs à bien se renseigner avant de décider s'ils voulaient ou non fournir une tribune à M. Stanley et à l'histoire qu'il voulait raconter.

« Réfléchissez longuement et sérieusement au pouvoir que vous avez en tant qu'éditeurs, celui de changer les choses, et de publier des livres qui sont utiles, et d'autres, qui ne le sont pas », dit-il.

AILLEURS SUR LE WEB :