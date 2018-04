Un texte de Julie Tremblay d'après les informations de Marie-Christine Rioux

Le projet a déjà été approuvé par le ministère de l'Environnement et la Municipalité. Il prévoit la construction d'une porcherie de 600 truies qui produiront 15 000 porcs par an. Ces porcs seront ensuite abattus à Rivière-du-Loup.

« On a plusieurs projets aux alentours », explique le directeur général d'Aliments Breton, Normand Gagné. « On a un bon bassin de main-d'oeuvre ici, autour de cet endroit-là, alors ça nous donne une flexibilité, une versatilité intéressante », poursuit-il.

Afin de réduire les nuisances possibles pour les résidents des environs, cinq mesures d'atténuation ont été proposées, notamment l'aménagement de haies brise-odeurs et l'utilisation d'économiseurs d'eau.

Le maire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Gilles Couture, se dit très satisfait du projet et ne craint pas pour la qualité de l'eau fournie à ses concitoyens. « Tout est scellé, tout est complètement étanche, autant le bâtiment que les fosses à purin, donc y a rien qui se répand dans la nature, sauf ce qui va être épandu sur le champ », affirme-t-il.

C'est la première [porcherie] de type biologique [...], ça amène une vision différente et je pense que les gens, quand ils auront vu le fonctionnement de ces porcheries-là, vont mieux accepter leur présence. Gilles Couture, maire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Certains citoyens ont toutefois manifesté leurs craintes. C'est le cas d'Anne Mino, dont la maison est située à un peu plus de 200 mètres de la future porcherie. Mme Mino prévoyait réaliser un projet récréotouristique sur son terrain à sa retraite.

Elle a lancé une pétition contre le projet de duBreton et déplore de ne pas avoir été consultée avant.