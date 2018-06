Un texte d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : California Girls couvre les 36 heures qui ont précédé le massacre de l'actrice Sharon Tate et ses amis. Parmi les meurtriers, trois jeunes filles sous l'emprise de Charles Manson.

L'écrivain français Simon Liberati Photo : JF Paga

Auteur: Simon Liberati est journaliste et écrivain. En 2004, Beigbeder alors éditeur chez Flammarion, publie son premier livre , Anthologie des apparitions. L'écrivain poursuit sur sa lancée avec la parution de plusieurs romans dont Nada exist (Flammarion, 2007), L’Hyper Justine (Flammarion, 2009, prix de Flore), Jayne Mansfield 1967, (Grasset, 2011, prix Femina), California girls (Grasset, 2016) et plus récemment, Les Violettes de l'avenue Foch.

On aime:

Les descriptions de la vie sur le ranch de Manson;

l'écriture journalistique utilisée pour décrire ce fait divers qui a secoué l'Amérique;

le ton noir et anxiogène du roman.