Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Selon le gouvernement ontarien, il s'agit du plus important investissement du genre de l'histoire du Canada.

Cet investissement devient une promesse électorale, puisque les libéraux doivent être réélus en juin pour qu’il soit mis de l’avant.

Parmi les mesures annoncées :

Un financement spécifique pour les services aux francophones

Les francophones devraient obtenir une portion de la promesse d'investissement du gouvernement libéral.

Un montant de 116 M$ sur une période de quatre ans est prévu pour les services à des populations dites prioritaires, dont font partie les francophones.

Les défis sont grands pour permettre l'accès aux soins de santé mentale en français, dit le Dr Sylvain Roy, président de l'Association des psychologues de l'Ontario.

On a un problème de spécialistes qui parlent français, même ici à Toronto, on a un problème d'accès. Tout le Nord de l'Ontario, Kapuskasing, Hearst, Thunder Bay, on a plusieurs francophones là mais on n'a pas de professionnels. Dr Sylvain Roy, président de l'Association des psychologues de l'Ontario

D'autres mesures promises par le gouvernement libéral devraient aussi étendre la gamme de services en français, comme celle d'embaucher des intervenants en santé mentale dans toutes les écoles secondaires de l'Ontario.

D'ailleurs, la ministre de la Santé, Helena Jaczek dit attendre la publication du rapport du conseil consultatif pour le leadership en santé mentale et toxicomanie.

La psychologue Suzanne Filion en est membre et elle affirme que le conseil a travaillé durant trois ans à élaborer des recommandations pour le gouvernement provincial pour l'offre de services en santé mentale en français.