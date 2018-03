Un texte de Solveig Miller, de Tout le monde en parlait

Témoin de l'époque, Louise Forestier demeure convaincue que ces interprètes n'ont pas reçu le crédit qu'ils méritaient. Les boîtes à chansons « ont mis beaucoup de ces auteurs-compositeurs au monde », souligne-t-elle.

Louise Forestier Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Pauline Julien, l'une de ces grandes interprètes, expliquait qu’avec une chanteuse de jazz, c’est le rythme qui passe, qu'avec une chanteuse populaire, c’est la mélodie, mais que pour elle, c’était le texte, des paroles qui lui ressemblent, comme si elle les avait écrites.

Pour Pauline Julien, celle qui n’a pas reçu le crédit qu’elle méritait, c’est la Bolduc, une « femme extraordinaire parlant avec ses tripes tout le temps ».

Pauline Julien Photo : Radio-Canada

Mary Travers, la Gaspésienne surnommée La Bolduc, est considérée comme la première auteure-compositrice et interprète du Québec. En 1930, en pleine crise économique, avec légèreté et humour, La Bolduc se fait la voix du peuple.

Mary Travers, dite La Bolduc Photo : Musée de la Gaspésie

Mais celui qui décroche le titre de père de la chanson québécoise, c’est Félix Leclerc. Avec sa poésie du quotidien, il inspire toute une génération de chansonniers. Sauf qu’à la fin des années 60, tout éclate. « Félix Leclerc était très authentique, mais il nous emmerdait, se souvient Louise Forestier. Il avait juste une guitare, pas de drums, pas d’autres instruments. Nous, on voulait aller ailleurs. Quand on est arrivé, la table était servie. Nous, on a tiré la nappe. On a tué le père. »

Félix Leclerc en 1952. Photo : Devlin-Belaieff-Jousse

Des petits aux grandes salles

Pierre Létourneau, l'un des chansonniers de la période d’or des boîtes à chansons, reconnaît que ces petites salles ont rapidement été dépassées. Il se rappelle que des artistes devenus populaires ont commencé à exiger une bonne qualité sonore et des installations techniques de niveau professionnel, ce que leur offraient les grandes salles, comme la Place des Arts et la Comédie canadienne.

Pierre Létourneau Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Et il faut le dire, le public appréciait de plus en plus être assis dans des fauteuils confortables; la petite chaise en bois chambranlante avait moins d’adeptes.

Par manque de revenus pour couvrir à la fois les cachets des chansonniers et la modernisation de leur salle de spectacle, les boîtes ferment les unes après les autres. Quelques-unes seulement, comme la Boîte à Mathieu et le Patriote, franchissent le cap des 10 ans. Les chansonniers eux-mêmes reçoivent un sérieux coup de semonce quand, en 1968, la révolution musicale éclate avec L’Osstidcho, un spectacle déjanté mettant en vedette Robert Charlebois, Louise Forestier et Yvon Deschamps.

Robert Charlebois, Louise Forestier, et Yvon Deschamps Photo : Radio-Canada

On voulait faire peur au monde, comme tous les jeunes de cette génération-là. Louise Forestier

Pour Pierre Létourneau, L’Osstidcho a inauguré une nouvelle ère musicale, mais a aussi sonné le glas des boîtes à chansons. Il aime bien lancer quelques flèches à son ami Robert Charlebois, qu'il surnomme « l'assassin des boîtes à chanson ». « Je reconnais maintenant, mentionne Pierre Létourneau, qu’il fallait que ça s'ouvre, que les auteurs-compositeurs écrivent de façon différente. »

Écrire différemment, c'est ce que Pierre Létourneau a fait, et lorsqu’il a été admis au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, sa muse Nicole Martin l’a remercié de lui avoir écrit plusieurs de ses plus grands succès, comme Laisse-moi partir.

Ouvrir les horizons

Après L’Osstidcho, Louise Forestier commence à écrire ses propres chansons, et entreprendra une carrière solo. Elle se souvient d’une rencontre avec Michel Rivard, qui venait tout juste de former Beau dommage. Il l’a remerciée, lui expliquant que c’était l’Osstidcho qui lui avait donné la permission d’aller ailleurs, musicalement.

La musique est devenue extrêmement importante. On est sorti complètement de l'influence européenne française pour embarquer dans celle des Américains, puis on en est sorti pour alors trouver notre propre son. Louise Forestier

Aux yeux de Pierre Létourneau, les boîtes à chanson et ses chansonniers représentent une étape importante dans l’évolution de la musique québécoise.

Des artistes comme Lynda Lemay, Pierre Lapointe, Richard Desjardins, Michel Rivard « viennent des boîtes à chansons », rappelle Pierre Létourneau.

Michel Rivard (debout au milieu) dans le groupe Beau Dommage en 1975 à Radio-Canada Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Même si on ne les appelle plus boîtes à chanson, il y aura toujours de petites salles de spectacles intimes, des « laboratoires », précise Louise Forestier, qui sont essentiels pour les artistes. « Il faut apprendre son métier dans ces places-là avec le public à deux pieds de ta face. Quand tu vois quelqu’un bâiller, tu as intérêt à ce qu'il se passe de quoi! »