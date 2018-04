Un texte de Yanik Dumont Baron, correspondant aux États-Unis

« Ce que vous voyez, c’est un pays en développement! Et nous sommes en 2018! » Elbert Lee Means n’a pas le goût de rire. Il est outré par les conditions de vie dans la région de Fort Deposit, en Alabama.

Elbert Lee Means dans sa ville natale de Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Grand et dynamique, ce militant de longue date est né dans cette région rurale où le coton a longtemps été cueilli par des esclaves. Aujourd’hui, c’est l’une des régions les plus pauvres du pays.

Il n’y a pas de progrès, tempête-t-il, en parlant de cette petite ville de 1300 habitants. La plupart des gens ont des revenus fixes, les jeunes comme les vieux. Personne n’essaie d’améliorer notre économie. Elbert Lee Means

Ce message, Elbert Lee Means le répète à un petit groupe d’étrangers venus visiter sa région natale. Des gens d’Église qui ont repris le dernier combat de Martin Luther King.

Des maisons de Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

En 1968, il menait une « campagne des pauvres » pour obtenir ce que l’égalité dans les droits ne fournissait pas : un revenu suffisant pour mener une vie décente. Une lutte qui n’est pas terminée 50 ans plus tard.

La preuve, Elbert Lee Means la voit dans ce petit parc de maisons mobiles où il nous guide. Un endroit qui, au premier coup d’oeil, semble abandonné. Et pourtant.

Des maisons mobiles de Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Quatre familles habitent dans ce secteur du chemin Rose. Agité, Elbert Lee Means montre du doigt des flaques d’eau. Il y en a près de la première maison, sous le camion du voisin, sous une autre maison mobile.

Des flaques d'eau souillée dans le parc de maisons mobiles à Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Ces flaques ne viennent pas de l’eau de pluie. Elles sont formées par des eaux usées; celle des lavabos et des toilettes utilisés par les résidents.

Et cette eau contient probablement un ver parasite qui cause l'anémie. Récemment, des chercheurs ont détecté l'ankylostome dans l'estomac de nombreux habitants de la région.

Une flaque d'eau souillée dans le parc de maisons mobiles de Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

C’est ce qui alarme les militants. L’ankylostome est un parasite associé à de très mauvaises conditions hygiéniques; le genre de parasite qu’on retrouve en Haïti et qu’on pensait disparu des États-Unis.

Pas seulement en Alabama

Il ne faut pas voyager longtemps aux États-Unis pour voir des exemples criants de pauvreté. On la voit à Baltimore et à Seattle, au Dakota du Sud ou au New Hampshire, et dans les petites villes hispanophones du Sud-Ouest.

Ils sont au moins 40 millions d’Américains, environ 13 % des Américains, à vivre sous le seuil de la pauvreté. La mesure est imprécise et correspond environ à 22 000 $ pour un couple avec deux jeunes enfants.

Cette pauvreté ne s’arrête pas à la couleur de la peau. En nombre absolu, il y a plus d’Américains blancs démunis, mais les gens de couleur sont surreprésentés dans les statistiques.

« C'est un problème répandu, explique la révérende Liz Theoharis, l’une des fondatrices du mouvement. Un problème qui ne cesse de s'étendre. »

Dans les derniers mois, les responsables de la Campagne des pauvres ont sillonné le pays, à la rencontre de défavorisés blancs, hispanophones et noirs. « Ça n’a pas d’importance », lance le révérend William Barber, l’autre fondateur du mouvement. « Que vous soyez Noir en Alabama ou Blanc à Seattle, il y a cette violence, ce manque d'attention » de la part des décideurs et des mieux nantis.

Les révérends Liz Theoharis (en bleu) et William Barber (à droite), en discussion avec un résident de Fort Deposit. Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Le révérend rappelle les efforts de Martin Luther King, cette croisade pour les pauvres qui s’est rapidement essoufflée après son assassinat. William Barber croit que les démunis doivent se regrouper s’ils veulent obtenir l’attention des puissants.

Les plus riches « essaient de nous berner », explique-t-il.

Ils tentent d'inculquer à l'esprit des Blancs démunis que leurs problèmes économiques viennent directement des choses gratuites que les Noirs et les Latinos reçoivent. C'est un mensonge! William Barber

Une prière avec les militants de la Campagne des pauvres à Fort Deposit Photo : Radio-Canada/Yanik Dumont Baron

Avant de quitter le parc de maisons mobiles, le révérend Barber invite certains résidents à Washington. Il rêve d’un mouvement de désobéissance civile inspiré des années 60, de témoins devant les caméras des grands réseaux américains.

C’est sa version du fameux rêve de Martin Luther King : des gens « debout, les larmes aux yeux, des sanglots dans la voix. Des pères et des grands-pères qui disent : « Mes enfants sont en danger [à cause de cette pauvreté]. On peut régler ça! »