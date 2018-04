Georges Goguen

L’ensemble de sa carrière

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Prix hommage - Georges Goguen

Depuis plus de 60 ans, l'artiste Georges Goguen n’a cessé de produire, d’explorer et d’approfondir sa recherche sur l’art. Tout au long de sa carrière, Georges Goguen participera à plus de 75 expositions, dont 25 solos.

Né à Moncton en 1934, il a commencé à peindre dès son adolescence. En 1955, il obtient un certificat en art commercial de l’International Correspondence School. Il poursuit sa formation artistique en suivant des cours auprès de grands maîtres tels que Lawren Harris, Alex Colville, Jack Humphrey, Jack Nichols ou encore Frank Stella. En 1954, il devient membre de la Moncton Art Society et le demeurera jusque dans les années 80.

À l’automne 1965, il est de la première exposition collective montée dans la toute nouvelle Galerie d’art de l’Université de Moncton. En 1967, lors de l’Exposition universelle de Montréal, il est l’un des peintres en vedette dans le pavillon des provinces de l’Atlantique, avec sept tableaux qui s’inscrivent dans sa démarche expressionniste abstraite. En 1998, la Galerie d’art de l’Université de Moncton lui consacre une exposition rétrospective couvrant 40 ans de son œuvre. En 2011, il fait l’objet d’une autre imposante rétrospective, cinq décennies de recherche, présentée au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

De 1957 à 1970, Georges occupera un emploi d’illustrateur publicitaire pour le magasin Eaton. Puis, en 1970, il relève un nouveau défi professionnel et devient graphiste à Radio-Canada Moncton, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1995.

Très engagé dans le développement des arts visuels dans la région de Moncton, Georges Goguen a fondé en 1970 la Mini-galerie de Radio-Canada, qui sera renommée la Galerie Georges-Goguen en 1995. En 37 ans d’existence, ce lieu deviendra un incontournable pour les artistes visuels acadiens, et plus de 470 expositions y seront présentées.

Il fut également l’un des membres fondateurs de la Galerie Sans Nom et de la Galerie 12, toutes deux situées au Centre culturel Aberdeen.