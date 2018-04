Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick

Accros de la chanson

Depuis 2005, la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) œuvre à l’émergence et au développement d’artistes francophones en organisant le concours musical Accros de la chanson, destiné aux auteurs-compositeurs-interprètes des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. En plus de rencontrer d’autres jeunes musiciens et de se produire sur scène, les participants suivent des formations avec des professionnels du domaine musical du Nouveau-Brunswick.





District scolaire francophone Sud

Programmation artistique et culturelle en milieu scolaire

Dans la poursuite de sa double mission, qui vise à favoriser la réussite scolaire des élèves et à participer à leur construction identitaire, le District scolaire francophone Sud offre une programmation culturelle riche et variée. Le District a coordonné plus d’une vingtaine de tournées de spectacles proposés par le réseau scolaire Cerf-volant. Les écoles ont accueilli des initiatives comme GénieArts et Une école, un artiste et bénéficié de partenariats avec des organismes comme le Salon du livre de Dieppe, le Festival Frye et le Festival international du cinéma francophone en Acadie.





Radio-Canada Acadie

Série radio-télé-web

Prise de son

La série Prise de son, produite par Radio-Canada Acadie, propose un voyage musical et la découverte de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes parmi les plus prometteurs de la francophonie canadienne. Animée par Jean-François Breau, Prise de son prend la forme d’une émission radio de 60 minutes, d’une émission télé de 30 minutes et d’une présence sur le web qui offre un complément d’information. Chaque rendez-vous musical nous transporte dans un lieu différent où un artiste accueille dans sa communauté deux autres musiciens.