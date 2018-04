Société culturelle Kent-Sud

La Société culturelle Kent-Sud (SCKS) est devenue un vecteur essentiel de diffusion des arts et de la culture dans le comté de Kent. Elle propose une riche programmation qui est présentée un peu partout sur le territoire, qu’il s’agisse d’expositions à la galerie d’art, de spectacles de musique, de pièces de théâtre, de films ou d’ateliers divers.





Véritable centre d’excellence multidisciplinaire, le Centre culturel Aberdeen s’impose comme un partenaire incontournable du développement socioculturel de la communauté et un élément essentiel de la modernité acadienne. En plus de constituer un lieu de travail inspirant pour ses 27 membres et un carrefour pour le milieu artistique, le Centre culturel Aberdeen est aussi un acteur reconnu de la création, de la diffusion, de la promotion et la production d’activités artistiques et culturelles francophones.





Établie à Meteghan, en Nouvelle-Écosse, Tide School est une entreprise culturelle florissante qui est à la fois studio d’enregistrement, étiquette de disques et collectif d’artistes. C’est aussi un environnement de mentorat et d’échange d’idées qui rallie des créateurs de tout âge et qui constitue une « école » pour les talents émergents de la région. Le maître d’œuvre de ce projet ingénieux : Arthur Comeau.