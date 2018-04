La Soirée Acadie Rock aux Francofolies de Montréal

Joseph Edgar

Produit par Kay Productions

Le 14 juin 2017, le centre-ville de Montréal a pris des allures festives de 15 août lors de la Soirée Acadie Rock présentée aux FrancoFolies de Montréal. Sur la scène Bell, la plus grande scène extérieure des FrancoFolies, un spectacle historique a réuni près d’une trentaine de musiciens, chanteurs et poètes acadiens sous l’habile direction artistique et mise en scène de l’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar, instigateur du projet.





On a tous une Lydia Lee

Marie-Jo Thério

Produit par le Centre culturel Aberdeen

Produit par le Centre culturel Aberdeen, On a tous une Lydia Lee est un spectacle multidisciplinaire de Marie-Jo Thério créé à Moncton en mars 2016 et présenté à guichets fermés lors de quatre représentations à la salle Bernard-LeBlanc. Dans ce spectacle éclaté qui rappelle un road-trip musical, Marie-Jo, qui incarne Freddy, nous transporte sur les traces de sa grand-tante chanteuse Lydia Lee, qui a quitté l’Acadie dans les années 20 pour Waltham.





20e édition du Festival acadien de poésie

Festival acadien de Caraquet

Le Festival acadien de poésie a célébré en 2016 son 20e anniversaire. Pour marquer l’occasion, le Festival s’est déroulé exceptionnellement sur une période de cinq jours et le nombre d’activités a presque doublé. Du 3 au 7 août, 20 poètes de la francophonie canadienne ont convergé vers Caraquet pour prendre part aux 23 activités littéraires qui se sont déployées dans la Péninsule acadienne et, pour une première fois, dans la région Chaleur.