Emmanuelle Landry

Réalisatrice et scénariste

Le punch

Antoine et Alexeï

Le fils du capitaine

Quelle importance prend cette reconnaissance / nomination pour vous?

Que ce soit comme scénariste, réalisatrice ou actrice, Emmanuelle Landry s’est imposée sur la scène cinématographique acadienne au cours des dernières années. Après avoir coscénarisé et coréalisé le faux documentaire Le punch, présenté à Acadie Rock, elle a tenu un rôle secondaire dans la série télévisée Le Clan. Lors d’une résidence de scénarisation à Dieppe, en France, elle a écrit son premier scénario de long métrage de fiction. Elle a signé deux courts métrages présentés au FICFA : Antoine et Alexeï et Le fils du capitaine.





Fabien Melanson

Réalisateur et scénariste

EN FRANÇAIS S.V.P.

Découverte de l'année - Fabien Melanson

Fabien Melanson évolue dans l’univers du cinéma et de la télévision depuis une vingtaine d’années. En 2015, il a fondé Les Productions du 4e mur avec pour objectif de mettre en lumière des histoires, des enjeux et des exploits de l’Acadie contemporaine. Fabien a réalisé et scénarisé EN FRANÇAIS S.V.P., un documentaire intimiste qui met en vedette sa propre famille exogame.





Menoncle Jason

Auteur-compositeur-interprète

Dans son prime

Découverte de l'année - Menoncle Jason

Depuis la sortie de son premier album, Dans son prime, à l’automne 2016, Menoncle Jason a suscité un vif engouement auprès tant du public que des critiques. L’intrigant personnage, cow-boy barbu sans âge à la voix de baryton, séduit par ses chansons humoristiques et engagées qui cherchent à mettre en perspective la réalité de la vie à la campagne, dans un style musical puisant dans l’âge d’or du country et le jazz américain des années 50 et 60.