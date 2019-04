L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s’arrête à Thompson

Vingt-quatre familles et survivantes se sont inscrites pour participer aux audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui se tiendront le 20 et 21 mars, à Thompson.

Il y a six ans, la fille cadette de Minnie Anderson, Dawn Anderson a été retrouvée sans vie, dans la neige à Leaf Rapids, au Manitoba.

« Je souhaite simplement savoir ce qui est vraiment arrivé à ma fille », raconte la mère qui parlera de ce qui lui est arrivé, mardi devant les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Minnie Anderson, à droite, avec sa fille Hilda Anderson-Pyrz. Les deux femmes ont décidé de raconter l'histoire de Dawn Anderson aux audiences de l'ENFFADA à Thompson, la ville où elle a vécu. Photo : Radio-Canada / Lyzaville Sale/CBC

L’Enquête nationale, lancée par le gouvernement fédéral en septembre 2016, a le mandat de démystifier les causes de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones et de faire des recommandations pour enrayer le problème.

La commissaire Michele Audette sera à Thompson, une petite ville à 650 km dans le nord du Manitoba, pour les audiences.

Elle a assisté à 12 des 14 audiences depuis le début de l’Enquête et observe une tendance nationale au niveau des problèmes de violences qui touchent les filles et les femmes autochtones d’un bout à l’autre du pays. « Malheureusement, je peux dire qu’il y a un fil conducteur. Les témoignages se ressemblent », déplore-t-elle.

La commissaire croit qu’il est important que l’Enquête s’arrête dans des régions plus éloignées comme à Thompson.

La commissaire Michèle Audette, de passage à Thompson au Manitoba, affirme que les gens du nord sont trop souvent oubliés dans les rapports et les études. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

« Dans les rapports et les études, on oublie souvent de parler de la relation des gens qui vivent dans le Nord avec les voisins canadiens ou de se pencher sur leur réalité socioéconomique au sein même de la communauté », précise-t-elle.

La mère de Dawn Anderson, Minnie Anderson, n’avait pas témoigné à Winnipeg en octobre dernier, mais elle a décidé de raconter l’histoire de sa fille, chez elle, à Thompson.

Pour sa part, son autre fille, Hilda, parlera de l’histoire de sa soeur pour la deuxième fois devant les commissaires.

« Je sais que ça ne va pas la ramener et je doute que justice soit faite dans le dossier de ma soeur, mais je crois que ça peut sensibiliser les Canadiens et leur faire réaliser que nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones », confie Hilda Anderson-Pyrz.

L’Enquête se poursuit

Alors que certains groupes, comme les Femmes autochtones du Québec (FAQ), appellent à la suspension de l’ENFFADA jusqu’en septembre prochain, la commissaire Michèle Audette souhaite concentrer ses efforts sur la prochaine étape de l’Enquête.

« C’est le gouvernement fédéral qui va décider si on peut arrêter cinq mois pour pouvoir réorganiser nos équipes. Nous entamons bientôt la deuxième phase avec des auditions avec des experts et ça prend du temps à organiser. Je prendrais bien cinq mois pour organiser cette prochaine étape importante, mais, malheureusement, le temps nous manque », a-t-elle conclu.

Avec des informations de Jillian Taylor, CBC News