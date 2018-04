Brigitte Trudel explore les mots et l’écriture depuis longtemps. Elle a fait des formations en psychologie, en journalisme et en création littéraire, et travaille dans les secteurs de la rédaction et de la presse écrite. Parmi les distinctions littéraires qu'elle a reçues, on compte notamment une sélection au concours international poésie de l'Université de Paris-Sorbonne en 2003 et un premier prix au concours d'écriture Vincent et moi en 2011. Elle a publié dans différents collectifs et est l’auteure du récit Secrets de biographes, paru en 2004 aux Éditions Contreforts. Tantôt chanteuse, tantôt boxeuse, elle vit à Québec avec un chat, sans écran plat, dans un appartement incliné de quelques degrés vers l’ouest. En 2016, elle a été finaliste du prix de la nouvelle Radio-Canada pour L'anguille.

Les premières lignes de La base



Bon, ben ça y est, ti-gars.



Chus parti.



Pis pour un boutte à part ça. Six mois. C’est long.



Quand je va revenir, ta tite-sœur va être arrivée au monde.



Pis toi, ben, tu vas avoir pas mal grandi.



Tu vas nous défiler tout un paquet de mots que tu dis pas encore. Pis des phrases à part ça. Des phrases au grand complet.



Mais, que c’est je dis là. Des phrases, t’en fais déjà, mon homme! T’es allumé comme c’est pas croyable.



Tiens, prends l’autre fois, quand t’as répandu ton verre de lait su à table. Pis que je me suis énarvé à cause de ça. Pis que tu restais là à me regarder, avec tes grands yeux. Pis tes manches de pyj qui trempaient. Pis que ça s’est mis à dégoutter à terre. Pis que je me suis encore plus énarvé. Je t’ai dit :



"Ciboire, Nathan!, tu peux pas faire attention?"



Pis toi, que c’est que t’as répondu? T’en souviens-tu, ti-boutte? T’as répondu :



"C’est parce j’ai pus ma tête en dessous de mes cheveux, Papa."



C’est ça que tu m’as envoyé, ben clair pis ben net Mon p’tit maudit! J’en suis pas revenu de t’entendre. J’ai rien pu rajouter.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une nouvelle « joualisante » et raboteuse, qui gagne en profondeur et en puissance grâce à son usage d’un niveau de langue populaire remarquablement bien maîtrisé. Un militaire s’adresse à son fils, sans faire preuve de pathos ou d’un ton moralisateur que l’on pourrait facilement associer à la situation décrite. Il s’agit par ailleurs d’une très rare occurrence de personnages paternels forts et empreints de sentiments complexes, parmi ce qui se publie dans les récits québécois contemporains.

Ralph Elawani, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.