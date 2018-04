Lisa LeBlanc

Auteure-compositrice-interprète

Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

L’album Why You Wanna Leave, Runaway Queen? a été la porte d’entrée de Lisa LeBlanc vers le Canada anglais et les États-Unis ainsi que plusieurs pays d’Europe. L’artiste acadienne a livré des performances remarquées partout où elle est passée. En plus de sa soixantaine de spectacles au Canada, Lisa a effectué une tournée de 17 concerts en France, en Belgique et en Suisse, récoltant d’élogieuses critiques dans la presse.





Michel Cardin

Interprète et réalisateur artistique

The Complete London Manuscript

Quelque chose de choix et d’excellent

Michel Cardin, que l’on a qualifié de « prince du luth du 21e siècle », s’est taillé une solide réputation d’interprète à l’échelle internationale. L’intégrale du Manuscrit de Londres de Leopold Weiss enregistrée par Michel Cardin est citée comme une référence mondiale et suscite un intérêt constamment renouvelé.





Phil Comeau

Réalisateur et scénariste

Zachary Richard, toujours batailleur

Belle-Île-en-Mer, Île bretonne et acadienne

Cousins, cousines de la Louisiane

Phil Comeau a scénarisé et réalisé trois œuvres qui se sont magnifiquement illustrées à l’extérieur de l’Acadie en raflant une quinzaine de prix à l’échelle nationale et internationale. Son long métrage Zachary Richard, toujours batailleur a reçu un formidable accueil dans les cinq pays où il a été présenté, ainsi qu’aux Nations Unies à Genève. Quant à son court métrage Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne, il a été présenté plus d’une quarantaine de fois dans quatre pays.