Un texte de Solveig Miller, de Tout le monde en parlait

Claude Gauthier est l'un des chansonniers qui a marqué l’époque. Il y avait, se souvient-il, une fatigue de la chanson américaine, mais aussi de la chanson française.

C'est bien beau Douce France, cher pays de mon enfance, mais ce n'était pas nous. Claude Gauthier

Claude Gauthier Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Avant les boîtes à chansons, Claude Gauthier et les autres chansonniers n’avaient d’autres choix que se produire dans des clubs de nuit, comme le Café Mocambo à Montréal où leur voix était souvent enterrée par le bruit de la salle où les spectateurs buvaient et rigolaient.

« Et quand les premières boîtes sont arrivées, c’était miraculeux », se rappelle Claude Gauthier.

La Butte à Mathieu

Gilles Mathieu, un jeune graphiste de Montréal, ouvre l'une des premières boîtes à chansons, la Butte à Mathieu, à Val-David dans les Laurentides. C’est l’ancienne petite usine de fabrication de portes et fenêtres de son père.

Tout est à faire : pas d’eau courante, pas de toilettes. Il y a même un poulailler au deuxième étage. Avec l’aide de chansonniers, il transforme les lieux en salle de spectacle.

La Butte à Mathieu Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Claude Gauthier lui donne un bon coup de main dans la construction, et en échange, il est logé et nourri, mais son logis n'est pas chauffé. Il se souvient qu'il devait couper son bois. Claude Gauthier attire aussi à Saint-Sauveur d'autres chansonniers et convainc Gilles Mathieu d’embaucher Gilles Vigneault, après l’avoir vu en spectacle dans une boîte à Québec.

Pour le premier spectacle de Gilles Vigneault à la Butte à Mathieu, la salle était « remplie à craquer ». « Il n'était pas connu, souligne Claude Gauthier. Quelque chose de magique dans l'air. »

Gilles Mathieu Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Comme des « chapelles »

Le chansonnier Claude Léveillée lance aussi sa carrière dans les boîtes à chanson. Il les décrivait comme des chapelles, une image qu’il avouait un peu forte, mais qui véhiculait bien l’atmosphère recueillie, la communion entre l’artiste et le public.

Gilles Mathieu se rappelle que Claude Léveillée était « pointilleux pour le piano » et que pour répondre à ses exigences, un accordeur était toujours sur place lors de ses spectacles. En fait, la plupart des boîtes à chanson n’avaient pas une très bonne réputation en matière de son.

Les micros sont venus après, ils étaient tellement mauvais que c'était mieux de chanter sans micro. Claude Gauthier

Et que dire de la décoration. Le grand classique : les filets de pêche, les nappes à carreaux et les fameuses bouteilles de Chianti vides qui, faute de permis d’alcool, deviennent des chandeliers. Et il y a les noms, tellement typiques : la Piaule, à Terrebonne, l’Épave, à Jonquière, la Taule, à Grand-Mère.

La contribution des Bozos

Une boîte à chanson rue Crescent, à Montréal, s’inscrit aussi dans la petite histoire : les Bozos. Les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes qui l’ouvrent vont tous devenir célèbres. Dans le groupe, on retrouve Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, André Gagnon et Claude Léveillée.

Claude Léveillée, Jacques Blanchet, Clémence Desrochers, Hervé Brousseau et Jean-Pierre Ferland le 16 octobre 1961 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

La boîte de la rue Crescent devient une destination incontournable pour les vedettes françaises de passage à Montréal. C’est là qu'Édith Piaf découvre le jeune Claude Léveillée. En entrevue, il confiait qu’elle trouvait ses chansons naïves et pures, des qualités que la France était en train de perdre. Et c’est alors qu’elle l’a invité à Paris, où il vivra chez elle pendant près de deux ans, mais sans jamais chanter.

Du vivant de Piaf, je n’ai jamais chanté. Elle ne voulait pas, d’ailleurs. Elle disait : "Apprends ton métier, regarde-nous faire pour l’instant, écris, joue ton piano!" Ce que je faisais, 12 heures par jour. Claude Léveillée

Édith Piaf de passage à Montréal Photo : Radio-Canada/Tout le monde en parlait

Comme le père de la chanson québécoise, Félix Leclerc, l'avait fait avant eux, les artistes québécois rêvent d’une consécration en France.

C'est aussi une époque où la chanson québécoise devient politique.

« On avait besoin de dire des choses, de crier, de se défoncer, souligne Claude Gauthier. Je pense, humblement parlant, que ma chanson Le grand six pieds a joué un certain rôle, comme celle de Vigneault Mon pays c’est l’hiver et d’autres! »

L’ancien premier ministre péquiste Jacques Parizeau avait déjà déclaré plus ou moins en boutade que la Révolution tranquille avait été l’oeuvre de quatre ministres, d'une vingtaine de fonctionnaires, mais aussi d’une vingtaine de chansonniers et de poètes.

Mais la belle époque des boîtes à chansons s'est terminée, remplacée par la télévision, l'industrie du disque ainsi que par l'apparition de la Place des Arts et des grandes salles qui ont donné des ailes à la chanson québécoise.