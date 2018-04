Annie-Claude Thériault

Auteure

Les filles de l’Allemand

Artiste de l'Acadie du Québec - Annie-Claude Thériault

Annie-Claude Thériault est née en Outaouais de parents acadiens. Les filles de l’Allemand, publié aux éditions Marchand de feuilles, est son deuxième roman. Chaleureusement accueillie par la critique, cette œuvre a remporté le Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie en plus d’obtenir une mention spéciale au Prix France-Acadie. Le récit, aux allures de fable, relate des pans de l’histoire acadienne. En insérant des faits historiques dans une fiction, l’auteure a voulu inscrire ces événements dans la mémoire collective.





Paul Roux

Illustrateur et concepteur visuel

Le monstre du lac Baker

L’Île-au-Crâne de Shediac

De quelle façon l'Acadie a inspiré ou contribué à votre oeuvre?

Auteur jeunesse, bédéiste et illustrateur prolifique, Paul Roux est un habitué des événements littéraires en Acadie collaborant depuis plus de 12 ans avec les éditions Bouton d’or Acadie. Récemment, c’est à lui que la maison d’édition a confié la conception visuelle et les illustrations de la populaire série jeunesse Les Trois Mousquetaires, écrite par l’auteur Denis M. Boucher. Paul a su donner une facture visuelle unique à la version revisitée des romans Le monstre du lac Baker et L’Île-au-Crâne de Shediac.





Philippe Garon

Idéateur, auteur et performeur

Projet Cr!ons

Artiste de l'Acadie du Québec - Philippe Garon

Le projet Cr!ons s’inspire de la question suivante : Comment transformer l’indignation collective en force constructive? Le projet aux multiples volets est issu d’une résidence de création qu’a effectuée l’artiste gaspésien Philippe Garon dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Le recueil, publié aux Éditions Perce-Neige, a été lancé à l’automne 2015. Ont suivi un album de chansons, un spectacle mis en scène par Michel Faubert ainsi que des ateliers destinés tant aux jeunes qu’au grand public.