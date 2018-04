Après des études en pharmacie, Jérôme Tousignant a terminé un certificat en création littéraire à l’Université du Québec à Montréal. Ses textes ont paru dans diverses revues, dont XYZ. La revue de la nouvelle et Solaris. Deux fois lauréat du Prix du jeune écrivain de langue française, il a été publié en France aux éditions Buchet/Chastel dans les recueils Le domaine des oiseaux et autres nouvelles (2017) et Atterrir sur le nuage jaune et autres nouvelles (2018). Il travaille comme pharmacien, comme tuteur à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal et se consacre à différents projets d’écriture.

Les premières lignes d'Anémone



L’eau se trouble.



Les nageoires ralentissent, les muscles se détendent; les poissons dérivent dans un environnement brunâtre. Autour d’eux s’accumulent des particules en suspension : la nourriture qu’ils n’ont plus la force de monter chercher, excréments, algues, fragments de coraux. Contre la vitre de l’aquarium s’affaissent les tentacules inertes de notre anémone. Majestueuse il y a quelques jours, elle offrait un abri à nos poissons tropicaux, ondulait ses longs bras avec grâce dans le courant. Quand le moteur de l’aquarium s’est arrêté, ses tentacules se sont recroquevillés, se sont écrasés les uns après les autres sur le récif.



Le responsable de cette tragédie se débat dans le filtre : un poisson-clown coincé entre deux pales du moteur. Sa tête s’est engouffrée dans la fente étroite, a tenté de se sortir de ce piège insoupçonné. Sa queue blanc et orangé a remué frénétiquement pendant les premiers jours. Ne bouge presque plus.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

La nouvelle raconte le drame de frères devenus orphelins à la suite d’un accident de voiture survenu durant l’enfance. L’un s’est retrouvé privé de l’usage de ses jambes, l’autre souffre d’une déficience intellectuelle qui oblige le premier à prendre soin de lui. Bien vite pourtant, l’on découvre que leur relation en est une de complémentarité, à l’image de celle du poisson-clown et de l’anémone de leur aquarium. La charge symbolique de cette nouvelle m’a charmée dès les premières lignes.

Maude Déry, lectrice 2018

