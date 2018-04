Simon St-Onge a fait des études en littérature, scénarisation et traduction. Il est traducteur et vit à Montréal.

C’était une époque difficile pour les prisonniers du régime : il fallait parler ou périr, et ne sachant pas quoi dire, quoi avouer, Pelland se voyait pour une quatrième fois promis au peloton.



Le programme était chaque fois le même. À l’aube, on l’extirpait de sa cellule pour le conduire à la cour où l’attendaient onze hommes opaques : le commandant de peloton, ses huit tireurs, l’aspirant chargé de le lier au poteau et le médecin militaire, qui devait a) lui localiser le cœur pour y épingler une cible, puis b) prononcer sa mort, suivant la salve.



Pelland et le peloton s’engouffraient dans la caisse d’un camion bâché qui les conduisait à l’extérieur du village et s’arrêtait à un passage à niveau : pour une raison qui échappa d’abord à Pelland, c’est sur un terrain vague longeant un chemin de fer désaffecté que se déroulait l’opération. L’aspirant guidait Pelland au poteau, planté au milieu d’herbes hautes. Un monticule de sacs de sable se dressait derrière, étouffant au vol les balles perdues ou perçantes; quelques poches trouées laissaient encore s’écouler un filet de sable. Un cercueil de cèdre reposait dans l’herbe à côté de l’installation, comme une grande valise tombée du train.