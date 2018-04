Lou Poirier

Idéatrice et interprète

Arrêt sur image

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Artiste de l'année en théâtre - Lou Poirier

Dans Arrêt sur image, la danseuse et interprète Lou Poirier explore la question de l’image personnelle et les postures de séduction qui se sont imposées dans nos comportements. De façon ludique et dynamique, en ayant recours au théâtre physique, à la danse, au slam, à des projections et à des jeux de scène inventifs, elle incarne trois personnages féminins qui projettent des images d’elles fort différentes.





Sylvain Ward

Scénographe

Golem

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Artiste de l'année en théâtre - Sylvain Ward

Au cours des dernières années, Sylvain Ward s’est taillé une place enviable dans l’univers du théâtre acadien en se démarquant comme scénographe. C’est à Sylvain que l’on doit la conception et la fabrication des éléments scéniques de la pièce Golem de Satellite Théâtre, créée en collaboration avec Tutta Musica. Le scénographe a relevé le défi de créer une atmosphère digne d’une société secrète aux cérémonies douteuses.





Marc-André Charron

Auteur et metteur en scène

Les Trois Mousquetaires Plomberie

Avec la pièce Les Trois Mousquetaires Plomberie, Marc-André Charron signe et met en scène une rencontre improbable entre l’univers d’Alexandre Dumas et celui d’une petite entreprise de plomberie en région. Tombé par hasard sur le roman de Dumas, Dave se reconnaît dans le fougueux d’Artagnan. Ses collègues plombiers lui rappellent les mousquetaires Porthos, Aramis et Athos. Son imaginaire fait le reste! Cette création de Satellite Théâtre et du Théâtre populaire d’Acadie a connu beaucoup de succès.