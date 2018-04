Née en 1960, Guylène Saucier a fait un baccalauréat ès arts (langues modernes) à l’Université Laval et un certificat en français écrit à l’Université du Québec à Montréal. Elle est une artiste peintre réputée, et ses huiles et aquarelles, qui illustrent le monde de l’enfance, ont été exposées dans tout le Canada et à l’étranger. Elle est aussi l’auteure de trois romans : Le cheval habillé de bleu (Leméac), Sarabande (Québec Amérique, prix littéraire de Trois-Rivières) et Motel Plage St-Michel (VLB), ainsi que de nombreuses nouvelles. Elle a été deux fois lauréate du prix de la nouvelle littéraire décerné par l’Office franco-québécois pour la jeunesse.

Les premières lignes de Sous les pieds de l'ange



Un arbre est tombé au milieu du chemin. Ses racines déterrées sont prises dans une galette de terre gelée. La femme le contourne. Les racines lui arrivent à mi-cuisse. Les branches étalées sur la neige font penser à un géant gisant les bras en croix que le ciel se charge d’engloutir couche par couche dans sa blancheur. C’est à cause de ce vent si fort. Il rage en secouant tout ce qui se trouve sur son passage. Le vent vient sur elle avec son sifflement immense depuis le fond de la forêt. Elle doit s’arrêter de marcher. Le son est épouvantable, ce souffle mêlé aux craquements secs. Les faîtes des pins valsent dangereusement. Elle se dit qu’il n’y a pas de raison pour que les branches ne tiennent pas le coup. Elle s’imagine une seconde, son corps affalé dans la neige. Combien de chances pour qu’une branche lui tombe dessus? Ça n’est jamais arrivé en trente ans alors qu’elle emprunte toujours le même chemin. Le vent fait une autre attaque, cette fois dans son dos en soulevant la neige qui lui pique les yeux. Juste au-dessus d’elle une branche fourchue oscille. Deux troncs échoués l’un sur l’autre jouent de l’archet. Il vaut mieux avancer.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un récit froid et atmosphérique, habile : la narratrice fait un pèlerinage à travers lieu et souvenirs, et choisit finalement de s’abandonner à la nature. Elle nous échappe un peu, et l'on parvient à comprendre son état par le temps violent qui empire, par le blizzard dans lequel elle décide finalement de se fondre. Le drame initial est nommé. Le déclencheur, presque banal, ajoute du poids au drame. C’est un drame stupide, évitable, dont l'impact est pourtant immense et se fait encore sentir trente ans plus tard. C’était un simple faux calcul de jeunesse, mais le voici, encore aujourd’hui, à faire tempête, à tout brouiller. Marilou Craft, lectrice 2018

