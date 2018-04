Les Jeunes d’Asteure

Album

paradis, possiblement

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Les Jeunes d’Asteure sont un quintette aux influences musicales multiples, constitué de Rémi Belliveau, Patrick Belliveau, Martin Goguen, Jason LeBlanc et Rémi Frenette. À l’automne 2016, le groupe a fait paraître son premier opus, paradis, possiblement, produit par Pierre Guy Blanchard et chaudement salué par la critique pour son originalité.





Lisa LeBlanc

Album

Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

À l’automne 2015, Nashville fut le point de départ d’un road-trip américain marquant pour Lisa LeBlanc, tant sur le plan personnel que d’un point de vue musical. Ce voyage a donné lieu à la conception de son deuxième album, Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, sur lequel on retrouve des sonorités de musique old time, cadienne et bluegrass inspirées de son voyage.





Arthur Comeau

Album

PROSPARE

PROSPARE est le second volet d’un triptyque musical amorcé par Arthur Comeau avec l’album 3/4, lancé en 2014. Avec ce nouvel album solo, l’auteur-compositeur-interprète poursuit son retour aux sources. Alors que tout le monde est « Gone West », Comeau s’implante dans le sol néo-écossais et en tire son inspiration.