Manon Samson a travaillé dans des firmes d’ingénierie jusqu'en 2006, année où elle a fait ses bagages avec sa famille pour s’établir en Nouvelle-Calédonie, et ensuite à Madagascar. C’est dans ces paysages exotiques qu’elle a découvert sa passion pour l’écriture. Après quelques formations et accompagnements littéraires auprès d’auteurs européen et québécois, elle a écrit la trilogie Yianna, publiée par les Éditions Loud. Elle est une passionnée de fantastique, de science-fiction et de romance. Son amour pour la nature et son intérêt pour la protection de l’environnement se reflètent souvent dans ses écrits.

Les premières lignes du Chemin des lilas



Le pinceau est manié en douceur. La poudre rose sur les poils laisse une jolie nuance sur ses joues.



Je la contemple, heureux qu’elle soit près de moi depuis tant d’années. La maison est silencieuse, il n’y a plus d’enfants, mais peu importe.



Le voile de la fenêtre ondule, puis le second, balayé par la brise fraîche du matin. Elle transporte avec elle un agréable parfum de lilas. Il provient des cinq arbres matures qui bordent l’allée principale. Du deuxième étage, on aperçoit leur couronnement passant d’un mauve profond à un blanc tendre.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une nouvelle originale, dont la chute, amenée avec doigté, vient efficacement renverser la perspective.

Johanne Mélançon, lectrice 2018

