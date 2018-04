Renaud Roussel vit depuis une dizaine d’années à Montréal, où il passe ses journées à lire, à corriger et à traduire les mots des autres.

Son restaurant n’a pas de nom. À quoi cela servirait-il? De toute façon, tout le monde dit : "On va manger chez Carmine." Et ceux qui n’ont pas la présence d’esprit de s’y arrêter, eh bien, tant pis pour eux. Ce n’est certainement pas lui qui ira les aborder dans la rue pour les convaincre d’entrer. Sachez que ce n’est pas un droit de manger à l’osteria de Carmine, c’est un privilège. Que vous soyez un touriste égaré ou un habitué, il vous faudra passer par lui pour approcher des tables en formica et des murs à damier. Vous le trouverez dressé devant vous dans le petit vestibule, le visage fendu d’un large sourire, le sourire de celui qui ne manque jamais de confiance en lui. Vous vous demanderez s’il vous accueille ou s’il vous toise – peut-être pèse-t-il votre âme? – et vous ne saurez répondre, puis d’un geste il vous fera signe d’avancer ou de rebrousser chemin.