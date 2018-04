Daniel H. Dugas

Poésie/Essai

L’esprit du temps/The Spirit of the Time

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui s'intéresse à l'écriture?

L’esprit du temps / The Spirit of the Time, publié aux éditions Prise de parole, est un projet d’écriture sur la couleur. Le poète et essayiste Daniel H. Dugas s’inspire des échantillons de couleurs qu’utilisent les marchands de peinture pour créer une géopoésie de la ville de Sydney, en Australie. Le livre est à la fois album de photographie, recueil de poésie et essai lucide mais ludique sur notre société matérialiste. Crédit vidéo : Valerie LeBlanc





Christiane St-Pierre

Roman

L’assassin avait toujours faim

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Artiste de l'année en littérature - Christiane St-Pierre

Christiane St-Pierre signe avec L’assassin avait toujours faim, publié aux Éditions Perce-Neige, son premier polar. L’électricien sans histoire qu’est Donald Grant a été victime d’abus et traumatisé dans son enfance. Sous le coup de la colère, il commet un acte irréparable qui déclenche en lui un appétit glouton. L’une des particularités de cette histoire remplie d’humour et de clins d’œil : on sait qui est l’assassin dès la première page du roman, mais on se demande comment l’équipe de l’inspecteure Marconi arrivera à mettre la main au collet de l’auteur des meurtres.





Hélène Harbec

Recueil de poésie

Humaine vagabonde

Avec Humaine vagabonde, Hélène Harbec signe son cinquième recueil de poésie. Dans cette œuvre, elle nous transporte dans ses pérégrinations. Elle se remet en route et parcourt physiquement le territoire, souvent le même trajet, cherchant à s’approprier un nouvel espace, désireuse d’être au cœur d’un mouvement tout en assumant la marge. Son but : habiter son corps et marcher pour s’imprégner de vie, franchir les murs, la distance, aller vers l’autre et goûter quelques rares instants de durée.