Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et en communication, il a d'abord travaillé en comptabilité et en enseignement avant de travailler dans le domaine de la télévision et du cinéma. Il fait présentement partie du programme de cinéma de l’Institut national de l’image et du son (INIS).

Les premières lignes de Trois sourires



Juste nous deux… À vrai dire, nous deux et la maladie. Je pensais qu’avoir des enfants avait tué notre intimité, mais ça lui avait juste amputé les bras : notre intimité se portait bien, même si elle avait beaucoup de difficulté à nous attraper au passage. C’était plutôt le cancer qui l’avait tué, à tout petit feu. C’est le pire chaperon au monde.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Le sujet est traité avec originalité. L'écriture, allant à l'essentiel, arrive à créer des personnages vivants et crédibles. Leurs émotions, en particulier celles du narrateur, sont parfaitement dosées — avec quelques touches d'humour — et nous touchent. La chute, tout en finesse, nous ramène subtilement au titre et invite à réfléchir.

Johanne Mélançon, lectrice 2018

