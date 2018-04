Leslie Piché détient un baccalauréat en études littéraires et un certificat en sciences de l'éducation de l’Université du Québec à Montréal. Elle a enseigné pendant 15 ans le français au secondaire, notamment dans le Nord-Ouest ontarien, avant de se consacrer à l'écriture. Elle touche à plusieurs genres (théâtre, prose, poésie), a été publiée aux Écrits des Forges et dans diverses revues. Sa passion pour les mots est intacte.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Dans une célèbre boutade, l’écrivain américain William S. Burroughs disait que le langage est un virus. Formulaire d’enregistrement d’une plainte s’avère un tricot cryptique, une habile manière de mettre en scène cette notion de virus ambitieux s’immisçant dans le langage. Le rythme, les redites et la longueur des phrases (« Oui. D’eux à moi. Vous trouvez? Qui, moi? Non, eux. Oui, vous. Pouvez-vous répéter la question? Non, Plus de question pour l’instant. ») nous ramènent forcément à des textes comme Cap au pire (encore une fois!), de Beckett. Voici un récit sur la « présence d’une absence » (pour reprendre un terme à la mode durant la décennie 1980), un soleil noir littéraire qui bouffe toute la lumière ambiante dans un élan de paranoïa.

Ralph Elawani, lecteur 2018