Lou Poirier

Idéatrice et interprète

Arrêt sur image

Dans Arrêt sur image, la danseuse et interprète Lou Poirier explore la question de l’image personnelle et les postures de séduction qui se sont imposées dans nos comportements. De façon ludique et dynamique, en ayant recours au théâtre physique, à la danse, au slam, à des projections et à des jeux de scène inventifs, elle incarne trois personnages féminins qui projettent des images d’elles fort différentes.





Jalianne Li

Interprète

Golem

Toujours en quête de nouveaux défis et de nouvelles collaborations artistiques, la danseuse et chorégraphe Jalianne Li a tenu le rôle d’Omega dans la production Golem, une œuvre théâtrale de science-fiction bilingue de Satellite Théâtre créée en collaboration avec Tutta Musica. Pour incarner ce personnage, Jalianne a puisé dans son riche bagage en danse, en improvisation et en théâtre.





Chantal Baudouin

Interprète

L’école buissonnière

Chantal Baudouin a été l’une des principales interprètes de L’école buissonnière, une coproduction de la Compagnie DansEncorps et PPS Danse qui a connu un grand succès et qui a été présentée plus d’une quarantaine de fois en tournée dans les provinces de l’Atlantique. Cette production destinée à un jeune public combine danse, poésie, théâtre et musique.