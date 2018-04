M. L. Arteau s’efforce « d’apprendre sur le monde tout ce que le monde semble bien vouloir lui enseigner », convaincue que l’attendent encore « de délectables erreurs et leçons éclectiques ».

Le monsieur me dit de ne pas toucher au sang par terre. Je dis "Non, Monsieur "et après lui il me dit "Arrête de le regarder, petit gars" et je dis "Oui, Monsieur" et un moment j’ai peur, je pense qu’il ne va pas me croire, mais je suis tellement convainquant qu’il est déjà parti avant même que je ne finisse ma phrase.



J’attends une seconde pour être sûr, bon allez deux secondes peut-être, avant de plier les genoux et de mettre le bout de mon ongle dans la flaque cramoisie. Madame Sammy serait fière de m’entendre parler comme ça, elle aime bien nous apprendre des nouveaux mots, des grands mots que personne utilise sérieusement dans la vraie vie.