Denise Bouchard

Actrice

Le Clan

Que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision, Denise Bouchard occupe une place de choix dans le paysage culturel acadien depuis plus de 30 ans. Elle a tenu de nombreux premiers rôles et s'est fait remarquer grâce à sa performance exceptionnelle dans la télésérie Le Clan. Pendant deux saisons, elle y a incarné avec justesse et sensibilité Caro, un personnage très complexe et aux multiples facettes.





Julien Cadieux

Réalisateur et scénariste

Les îles de l’Atlantique

Dans la série documentaire Les îles de l'Atlantique, le cinéaste Julien Cadieux nous emmène à la rencontre d'insulaires passionnés qui nous font découvrir la beauté et les trésors que recèle leur île. Dix épisodes, dix îles, un merveilleux voyage au cœur de ces mini-sociétés, avec leur mode de vie, leurs traditions, leurs codes particuliers.





Albénie Delacôte, John Jerome et Emmanuelle Landry

Réalisateurs et scénaristes

Le fils du capitaine

Le collectif réunissant Albénie Delacôte, John Jerome et Emmanuelle Landry a été invité à présenter son court métrage de fiction Le fils du capitaine au Marché du film du Festival de Cannes en mai 2017. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre du Festival international du cinéma francophone en Acadie. Elle relate l’histoire de Caroline qui découvre, après la mort de son père, le legs de ce mystérieux personnage qu’elle peut enfin apprendre à connaître.