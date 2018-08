Cette compétition internationale de jeux vidéo en équipe compte plus de 10 millions de joueurs actifs à travers le monde.

Le développeur du jeu Dota 2 en a fait l’annonce dans un billet de blogue. « Pour la première fois, la bataille pour l’Aegis of Champions aura lieu en sol canadien. »

À lire aussi : Le sport électronique : une industrie florissante

Le tournoi est considéré comme l’un des plus prestigieux dans le domaine et aura lieu du 20 au 25 août à l’aréna Rogers. Les quatre dernières années, le tournoi avait eu lieu à l’aréna Key, qui peut recevoir 17 000 personnes. L’entreprise n’a pas donné de détail sur les raisons pour lesquelles la compétition change de lieu, mais des rénovations à l’aréna Key pourraient être en cause.

L’an dernier, le tournoi avait offert près de 25 millions de dollars en prix aux joueurs.

Le tournoi avait d’abord débuté en Allemagne, en 2011, avant de déménager à Seattle.

Les billets seront mis en vente le 23 mars et coûteront entre 125 $ et 250 $.

Avec des informations de Matthew Black, CBC News