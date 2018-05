Après une année 2017 difficile, le service religieux annuel s’est tenu ce dimanche dans une atmosphère beaucoup moins tendue.

Les policiers ont dressé un bilan positif de leurs efforts envers les communautés non blanches de la région d’Halifax, mais ne se sont pas engagés à éliminer les contrôles controversés effectués par leurs agents, qui ciblent davantage les Noirs.

Lynn Jones, directrice du chapitre néo-écossais du Global Afrikan Congress, a louangé la révérende Rhonda Britton, qui a célébré la messe de dimanche.

« Je crois que son message est clair : "levez-vous et parlez" », dit-elle. « On ne peut pas laisser la justice entre les quatre murs de l’église », mais la transporter à l’extérieur, dans les communautés.

Lynn Jones, directrice du chapitre néo-écossais du Global Afrikan Congress. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

« Elle a demandé de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles méthodes. Pas de faire les choses de la même ancienne manière, qui ne fonctionne pas », affirme Mme Jones, en parlant du profilage racial dans la grande région d'Halifax.

Le chef de la police régionale d'Halifax, Jean-Michel Blais Photo : CBC

L’an dernier, les désaccords entre la communauté et les policiers étaient palpables lors de la messe annuelle, célébrée quelques semaines après qu’une enquête de CBC en Nouvelle-Écosse eut révélé que les Noirs étaient trois fois plus susceptibles que les Blancs d’être contrôlés par les agents de la Police régionale d’Halifax.

Les données obtenues du service de police indiquaient aussi que les personnes du Proche-Orient et du Moyen-Orient étaient près de deux fois plus susceptibles d’être contrôlées que les Blancs.

Lorsqu'en 2017, le chef du Service de police régional d’Halifax, Jean-Michel Blais, avait pris la parole dans l’église pour aborder la question de la discrimination raciale, des paroissiens avaient quitté les lieux en guise de protestation.

Dean Simmonds, inspecteur de la police d’Halifax qui est originaire de North Preston, où vit une importante communauté Afro-Néo-Écossaise, constate que les rapports sont plus chaleureux cette année et s’en réjouit.

L'inspecteur Dean Simmonds de la Police régionale d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

« Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers », avertit cependant l’inspecteur Simmonds. « On doit toujours se regarder dans le miroir et se demander si nous faisons la bonne chose, et comment nous pouvons faire mieux, car nous sommes là pour servir nos communautés. »

M. Simmonds indique que le service de police continue de former ses agents pour les sensibiliser à la question du racisme.

Des policiers d'Halifax participent à la messe à l'église baptiste Cornwallis à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Dimanche, la police d’Halifax a réitéré son engagement à lutter pour l'élimination de la discrimination raciale. Le chef Jean-Michel Blais affirme que le service de police d'Halifax est le seul au Canada où les communautés dites marginalisées sont surreprésentées, par rapport à leur poids démographique.

Toutefois, le service de police d’Halifax n’est pas prêt à s’engager sur la question épineuse des contrôles routiers. La police dit attendre les recommandations d’un rapport indépendant à ce sujet.

Ce rapport doit être dévoilé à l'automne.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet