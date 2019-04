Trop d'enfants autochtones disparus au Québec, dit Michèle Audette

La portion québécoise de l'Enquête nationale sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) soulève plusieurs questions sur les disparitions d'enfants dans les années 1950 et 1960, a affirmé Michèle Audette. La commissaire faisait le bilan des audiences à Montréal, deuxième arrêt québécois de l'enquête après Maliotenam, en novembre dernier.