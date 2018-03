Le contrebassiste René Gosselin est l’un des membres fondateurs. Trente-sept ans après sa fondation, il a participé à la première tournée à l’étranger de l’orchestre qu’il a contribué à mettre sur pied. L’automne dernier, sous la direction du populaire chef Yannick Nézet-Séguin, les musiciens ont voyagé en Europe.

René Gosselin est également enseignant au Conservatoire de musique de Montréal et à la tête d’un ensemble, QuarTango.

L’Orchestre métropolitain est l’un des huit finalistes au Grand Prix 2018 du Conseil des arts de Montréal.

L’Orchestre métropolitain a été fondé pour donner du travail aux musiciens et créer un pôle pour la relève. « Des musiciens et des professeurs ne jouaient pas à l’Orchestre symphonique de Montréal; le travail a commencé à diminuer... Il y avait d’autres orchestres, mais c’était des contrats à la pige », raconte René Gosselin.

Pouvoir faire partie d’un ensemble pour les musiciens est un avantage, tant en ce qui a trait au travail qu'au développement professionnel. « J’étais un jeune musicien, et de pouvoir faire partie d’un ensemble a été très formateur. »

Aussi, l’Orchestre métropolitain donne la priorité aux musiciens qui habitent la grande région de Montréal.

Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain reçoivent une ovation lors de leur concert à Cologne. Photo : Radio-Canada/Francois Goupil

Des changements en 37 ans?

René Gosselin souligne que l’essence de l’excellence de l’orchestre est toujours là, même si les débuts n’ont pas été de tout repos. « On a eu toutes les embûches possibles. Soixante musiciens coûtent une fortune, et la tarte des subventions n’est pas plus grande quand on la répartit. »

Selon le musicien, la survie passe par l’excellence. « On a misé sur les performances, on allait dans les églises... On donnait des concerts partout afin de permettre au maximum de gens de nous voir », explique le contrebassiste.

Par la suite, trois directeurs artistiques se sont succédé à sa tête avant l’arrivée de Yannick Nézet-Séguin, en 2000. « Ce qui a changé, c’est le rêve. Yannick Nézet-Séguin nous a donné un espoir de grandeur. On avait ce rêve de beauté, mais pas ce rêve de grandeur. Il nous amène avec lui dans ses expériences. Il nous a façonnés à son image », soutient René Gosselin.

Il ajoute que c’est un mariage d’amour entre le chef et son orchestre. « Il nous a dit qu’il serait présent pour nous aussi longtemps que nous aurons besoin de lui. Yannick Nézet-Séguin a pris l’orchestre où il était quand il est arrivé. Il fait de la musique avec les gens qui sont là, avec nos forces et nos faiblesses. Il nous a inculqué la rigueur ».

René Gosselin ajoute que certains musiciens n’auraient pas pensé faire une telle carrière. « On croit en nous. La continuité, c’est l’épanouissement des rêves. Ce qui a beaucoup changé, c’est de rêver plus grand », explique-t-il en donnant l’exemple de la première tournée en Europe qui n’est pas une fin, mais le début d’une autre étape.

L'Orchestre métropolitain et son chef, Yannick Nézet-Séguin, en concert sur le mont Royal. Photo : Radio-Canada/François Goupil

Un orchestre qui ne devait pas exister

Le musicien cofondateur de l’Orchestre métropolitain pense que sa responsabilité est plus grande que seulement celle qui consiste à jouer. « On donne de l’espoir avec un orchestre qui ne devait pas exister. Au début, pendant un an, les musiciens n’avaient pas de paie. On a tenu l’orchestre à bout de bras. Dans ce rêve, de rencontrer quelqu’un comme Yannick Nézet-Séguin ouvre les horizons. Il fait rayonner Montréal et donne quelque chose en échange aux Montréalais. »

Outre ce rayonnement, l’Orchestre métropolitain s’est donné la mission et la responsabilité de former la relève. « C’est ce qu’on a de plus cher : former les jeunes avec les différents cours qu’on offre. On a une mission d’excellence, de performance et de valeurs qu’on transmet à la jeune génération. »

La journée d’un musicien

À quoi ressemble le travail d’un musicien au fil des concerts et des répétitions? René Gosselin commence sa journée par une séance de méditation pour pouvoir se centrer.

« Ensuite, je prends la contrebasse et je fais mes exercices. Je revisite tous les traits. On se prépare mentalement, et il y a des répétitions le matin et l’après-midi. Ensuite, on relaxe avant la grande performance. Après, on se réunit pour fêter dans une grande camaraderie. »

Le musicien joue tous les jours de la contrebasse. « Si on veut garder son excellence, il faut aimer jouer dans son studio comme si on était en concert. »

Il y a aussi un moment qui est réservé pour l’entretien de son instrument et de ses mains, son outil de travail. « Avec l’âge, j’aime me masser les mains. Il y a l’approche technique, comme du bodybuilding. Ce n’est pas mon cas : je suis plutôt un contemplatif. »

Son souvenir le plus marquant de ses 37 ans avec l’orchestre? « Les premiers moments à la Maison symphonique. Je me suis assis et j’ai vu les gens tout près derrière nous. Ça m’a fait vibrer. On sent les vibrations des gens, un des miracles de la musique. Un grand moment. »

Il avoue aussi que de jouer au Carnegie Hall avec son quatuor a engendré un grand frisson et reste pour lui un souvenir immuable. « L’Europe, c’est la même chose. Être à Paris, jouer pour les gens, sentir l’émotion, c’était tout un accomplissement. Et quand tu sais que ce n’est qu’un début, c’est grisant. »

Et la retraite? « On ne parle pas de retraite. On veut jouer le plus longtemps possible. C’est la passion qui conduit les musiciens amateurs ou professionnels. »