Krzysztof Pelc est professeur au Département de sciences politiques de l’Université McGill. Ses recherches portent sur la politique du droit international. Il s’intéresse particulièrement à la conception d’exceptions légales, qui sont le sujet de son dernier livre, paru en 2016 aux Presses universitaires de Cambridge : Making and Bending International Rules. Né à Varsovie, en Pologne, il a grandi au Québec et habite Montréal depuis 2010.

Si vous êtes couchés au lit, de quel côté dort votre époux?



Est-ce que votre époux vous aime?

Comment le savez-vous?



La liste officielle n'a pas de fin, et ils en ajoutent continuellement. J'imagine que c'est nécessaire, afin de tenir les devants. Et on est censés en rajouter des nôtres à l'improviste, pour chercher à déstabiliser les gens. Reste que la majorité des questions sont standard. Quel est son plat préféré, qui était le célébrant durant la cérémonie, comment vous y êtes-vous rendus, est-ce que quelqu'un vous a conduit? La plupart du temps on n'écoute même pas les réponses, on se contente d'observer leurs mains, leur regard. On est à l'affût d'inconforts, d'ambiguïtés, d'indices où pousser davantage.