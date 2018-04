Marie-Michelle Melotte est née et a grandi aux pieds des Rocheuses canadiennes à Calgary, en Alberta. Titulaire d'une licence en lettres avec mineures en espagnol et en arts dramatiques de l'Université de Calgary, elle a vécu à Chypre et en France, travaillé par intermittence en tant que traductrice indépendante et comédienne, et laissé des nouvelles publiées et inédites dans son sillage. Également brodeuse, couturière et adepte des arts textiles écoresponsables, elle crée sous le nom de Rastaquouère. Elle aime la satire qui a du mordant, le théâtre, l’art en général et en particulier, les livres, l’absurde, la prolepse, Simone, Audre, Ducharme, Perec, Queneau, les films « indé », Nina Simone, Tom Waits, Supergrass, les Pink Floyd et autres vieux barbons du rock, les femmes qui relèvent la tête et les dézingueurs de statu quo, les propriétés chimiques de la barbe à papa, son banjo adoré, les feuilles d'automne qui virevoltent, la neige qui craque, l'étendue des plaines, les villes fantômes, les maisons en pierre du bord de mer, les pulls en cachemire, les gueules-de-loup, les rhododendrons et les pivoines, les jardins potagers, l'émiettement de la pâte feuilletée, la chantilly qui tient, qui retombe, qu'on rattrape, les vieux chapeaux, les plis postaux et les lettres manuscrites, le bourbon, les cocktails qui réveillent et la tisane du soir, les subterfuges d’opéras-comiques, les exercices de style, les énumérations…

Les premières lignes de Personne ne se préoccupera d’une vioque assise seule sur un banc

Un cabas écossais, fermeture éclair pétée, affalé à côté d’elle. Personne ne songera à déranger sa somnolence antédiluvienne, deux mains aux nodosités préhistoriques reposant sur une panse bombée qui n’a pas toujours mangé à sa faim. Deux bottes en caoutchouc en cas de pluie, un parapluie défoncé, en cas de chats, du pâté de foie, sans doute périmé, mais ma foi, toujours comestible, et le reste de la baguette d’hier matin en encas ou en cas de pigeons. Elle ne fait de mal à personne. Pas farouche la vioque. Elle ne mord pas. Pas encore en tout cas. Sa retraite elle l’a bien méritée. Qu’est-ce que tu veux? Les vieux c’est nostalgique. Ou amnésique. La pauvre, ses copines toutes internées à l’hosto et le mari marinant au frais six pieds sous terre depuis quinze ans maintenant.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un tour de force de méchanceté qui se lit comme on regarde une série de diapositives en compagnie d’une personne hargneuse. [...] De loin le rythme le plus juste et la langue la plus effilée de tous les textes que j'ai lus.

Ralph Elawani, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.