Valérie Jessica est mère de trois adolescents. Pour s’exprimer, l’art est son vecteur. Designer graphique et photographe, elle a, depuis deux ans, découvert que le « trop de mots dans sans tête » pouvait donner accès à son monde, dans son blogue Au royaume d’une Asperger. Sa vision particulière, sa perception du point sur le mur avant le mur et ses ressentis déstabilisants teintent son écriture d’une saveur franche qui ne laisse personne indifférent.

Tout a commencé lorsque maman a rasé le chien. Elle a dit qu’il était méconnaissable et qu’il était comme un nouveau chien tout neuf. Je n’ai pas pu m’en empêcher, le ressort de ma tête a répondu : pléonasme! Elle a descendu son sourire dans l’autre sens, a installé les deux lignes entre ses sourcils et a cessé d’aimer le chien avec ses mouvements. Elle m’a dit que si je n’arrêtais pas de faire des reproches aux gens, plus personne n’allait m’aimer. Je pense que c’est encore une faute de mots, parce que c’est déjà comme ça.



J’ai tourné mes pieds vers la porte en faisant bien attention de toucher de manière symétrique aux tuiles. C’était comme si je gaspillais un peu de temps pour me sentir mal moins longtemps. J'appellerais ça un investissement. J’ai avancé ma manche de chandail par-dessus ma main pour tourner la poignée sans y toucher et j’ai appliqué une pression semblable sur l'autre paume à travers le tissu avec mes doigts pour faire égal.