Mylène Durand a étudié en littérature avant de travailler quelques années aux Éditions du Noroît. Aujourd’hui, elle partage son temps entre l’écriture et l’enseignement au collégial. Elle a publié deux romans aux Éditions de la Pleine Lune, L’immense abandon des plages (2009, prix Fiction du Salon du livre insulaire d’Ouessant) et La chaleur avant midi (2014).

Paul-Émile sut que quelque chose de grave était arrivé dès qu’il perçut les cris, puis entendit les pas nerveux faire trembler le plafond de la cave où il se trouvait. La bûche qu’il tenait entre les mains devint plus lourde; son corps se crispa. Il devina sans peine pourquoi on venait le chercher. Quelqu’un était disparu dans un des nombreux lacs de la région, ou pire, dans les chutes. Quatre adolescents déboulèrent à la cave encombrée; leurs visages étaient pâles, humides et quelque chose comme de la terreur brillait dans leurs yeux. C’est Louis Sarasin, dirent les voix emmêlées. Mon petit frère, dit l’un des garçons d’une voix brisée. Paul-Émile aligna la bûche avec les autres, tout en posant les importantes questions : Qu’est-ce qui est arrivé, où y est tombé, soyez précis. Ils étaient bouleversés mais répondirent clairement. Paul-Émile ne dit pas Il est trop tard, mais Je m’en occupe, rentrez chez vous là. Ils obéirent silencieusement.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Excellent texte, où l'on sent le contraste puissant entre la mort et la vie, les noyés et la nature. L’auteure de cette nouvelle possède un sens du rythme aiguisé. Par des mots subtilement imagés, on nous montre la triste réalité d’un père de famille qui a comme mandat de repêcher « des eaux sauvages les corps ». Cette fois, Paul-Émile se trouve contraint d’extraire des chutes le corps d’un enfant de 7 ans, celui du petit Louis, connu de tout le village.

Maude Déry, lectrice 2018