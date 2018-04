Mélanie Coulombe est détentrice d’une maîtrise en études littéraires et enseigne la littérature et la communication depuis 2004 au Cégep de Sherbrooke. Loin de sa terre natale, paradis de la chasse et de la pêche, royaume de la motoneige, elle trouve dans l’écriture une belle façon de creuser son sillon dans l’imaginaire.

Les premières lignes du Cycle du sang

Il est presque trois heures du matin, tu le sais parce que tu as jeté un œil au réveil avant d’aller rincer ta culotte. Tu dormais profondément, mais cette sensation connue du fluide qui s’écoule t’a bien réveillée. Tu as horreur de ces taches qui rendent les draps inutilisables pour la visite et déjà, sur tes sous-vêtements, ça t’énerve, alors tu te lèves en vitesse, tu les enlèves, tu les fous sous le jet d’eau froide pendant que tu vas chercher la salière, le même truc que quand tu renverses du vin rouge sur ta chemise. Dans le noir, tu frottes le tissu et tu étends ta culotte sur le lavabo, ta culotte qui laissera dégouliner son filet rosâtre sur l’émail blanc qu’il faudra laver demain. Tu sais parfaitement qu’il restera une trace, un halo que le coton refusera de recracher, mais tant pis, tu n’as pas assez de sous-vêtements pour te permettre de les jeter chaque fois que ça arrive. Tu es contrariée. C’est l’une des seules paires qu'il te restait de propre. Elle ira rejoindre dans le tiroir de gauche ses sœurs qui savent très bien que le sang n’a pas le même goût que le vin.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un texte sensible écrit d'une plume étonnante. Le drame qui s'y joue, celui d’un couple infertile, est décrit dans une langue poétique et élégante. Le fait que la nouvelle soit écrite à la deuxième personne du singulier permet au lecteur de s’identifier aux émotions de la narratrice, de ressentir sa détresse et sa honte de ne pouvoir donner la vie alors que d’autres y parviennent si facilement.

Maude Déry, lectrice 2018

