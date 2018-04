Amandine Chamard-Bois, 32 ans, travaille dans le domaine du tourisme et de l’événementiel. Mère de deux jeunes enfants, elle s'interroge sur les différents visages de notre société. L’écriture est un des moyens, à l’occasion, de verbaliser les limites qu’elle y perçoit.

Alice est assise à son bureau propre, organisé, efficace, à son image. Ça fourmille autour d’elle. Les courriels s’accumulent. Mais elle est en contrôle. Elle prend les choses une à la fois. Alice travaille dans une agence de communication et marketing, au centre-ville de Montréal. Non pas par souci financier, Marc son conjoint est ingénieur et gagne très bien sa vie. Mais parce qu’elle est une fille de son temps, active et engagée. Alice s’assume en tant que femme et revendique son indépendance. Au même titre que la société le lui impose, elle assure sur tous les plans. Elle n’oublie rien. C’est exigeant, mais elle n’oublie rien.