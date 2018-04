Titulaire d'une maîtrise en études littéraires de l’Université Laval, Geneviève Boudreau enseigne la littérature au Cégep de Sainte-Foy. Elle est l’auteure des recueils de poésie Comme on tue son chien (2017), Le regard est une longue montée (2015) et Acquiescer au désordre (2012).

Elle passe son index, avec douceur, sur chacune des lettres du nom inscrit dans le coin supérieur droit de la copie. Plusieurs syllabes volent, légèrement en suspens en regard de la ligne réservée à l’identification de l’étudiant. En observant plus longuement la rondeur de la graphie, certains empattements plus étirés que d’autres, elle se demande s’il peut subsister, à même les lettres, quelque chose de la légèreté de Clara, de sa lumière, et qu’elle pourrait conserver avec elle longtemps après la fin des corrections – et si cette lumière, elle la retrouverait, plus tard, dans le regard d’une nouvelle étudiante.