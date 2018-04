Julie Bouchard aime viscéralement Montréal, où elle vit depuis 47 ans. Aujourd'hui, elle y travaille, y court de moins en moins, et le matin, entre 6 h et 9 h, y écrit. De ces exercices matinaux sont nés, au fil des ans, un recueil de nouvelles, Nuageux dans l’ensemble, et un roman, Labeur, tous deux parus aux Éditions de la Pleine Lune. Idéalement, elle allongerait sa journée d’écriture jusqu’à midi.

Les premières lignes d'Une fine pellicule d'air froid

Il ne peut bouger ni les jambes ni les bras. À peine parvient-il, dans un élan de pâle volonté mû par l’effroi, à étirer le cou de quelques ridicules millimètres vers l’avant. Au moment où il tente d’ouvrir la bouche pour appeler à l’aide, aucun son ne sort de sa gorge. Pourtant, George Hamilton possède une puissante voix de poitrine de baryton-basse qui porte loin, voix qu’il a entraînée au sein de la chorale de St. Paul’s United Church tous les mardis soir et dimanches matin des 30 dernières années, entonnant derrière les mezzo-sopranos Alba et Marie-Ange l’Alma Redemptoris Mater sans grande subtilité, il est vrai. Voilà qu’il réessaie à l’instant de crier. Il inspire, contracte les abdominaux, force les cordes vocales. Mais d’entre ses lèvres ne s’échappe qu’une faible nuée de vapeur blanchâtre, bien inutile pour les secours qui n'arriveront jamais.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Le sujet est traité de façon originale et efficace, à travers la juxtaposition de trois perspectives mettant en parallèle de façon judicieuse des moments croqués sur le vif. Une nouvelle qui suscite la réflexion d'un point de vue éthique sans être moralisatrice.

Johanne Mélançon, lectrice 2018

