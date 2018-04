Scénariste pour la télévision depuis plus de 20 ans, Pascal Blanchet a participé à plusieurs séries, tant pour les jeunes que pour les adultes. Passionné d’art lyrique, il est l’auteur d’une thèse portant sur l’opérette (Hervé par lui-même : les écrits du père de l’opérette, publiée aux éditions Acte Sud). Dernièrement, il a écrit une cantate pour le 375e de Montréal (La cantate de l’écureuil, musique d’Éric Champagne), et un spectacle pour initier les enfants à l’opéra (Opéra-bonbon : l’aventure gourmande de Hansel et Gretel, pour les Jeunesses musicales du Canada).

Les premières lignes de Max, la tempête et moi

Comment fait-on pour savoir si une personne est morte? Il faut la toucher, sans doute. Mais ça demande du courage. Et du courage, Louis n’en a plus. S’il le pouvait, il ouvrirait la porte du pick-up et se sauverait en courant. Mais il ne peut pas s’enfuir parce que dehors c’est la tempête du siècle et parce que le mort c’est son ami Max, qu’il aime. En ce moment même, Louis ose se le dire à voix haute, dans sa tête, qu’il aime Max, qu’il l’a toujours aimé. Impossible d’abandonner Max, qu’il aime, tout seul dans son pick-up en pleine tempête du siècle.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un sujet délicat abordé avec justesse et poésie : le drame de Louis, qui aime secrètement son ami Max depuis longtemps. Prisonniers de la tempête et du blizzard, ils expérimentent une proximité nouvelle.

Maude Déry, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.