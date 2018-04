Romancier et poète, Mathieu Blais est titulaire d'un doctorat en études littéraires et enseigne aujourd'hui la littérature au Cégep Édouard-Montpetit. En 2017, il a faire paraître (Sainte-Famille), un roman noir, dur et sans complaisance sur la violence conjugale, qui a d'abord été une des nouvelles finalistes du Prix de la nouvelle Radio-Canada en 2016.

Les premières lignes de Transmigration

Un jour, je suis mort. Pendant une minute. À Alep, dans les vieux quartiers.



Après, après moi, il y a eu de la lumière. Un flottement de chlore.



Et tout s’est éteint.



Quand j’ai rouvert les yeux, j’étais dans ce corps qui n’est pas le mien et que j’habite depuis. Dans un hôpital trop propre. J’avais eu un accident de bicyclette, disaient-ils, rue Ontario. Je savais que ce n’était pas vrai. On parlait une langue que j’entendais pour la première fois, mais que je comprenais. Le personnel du St. Lawrence Hospital a été parfait. Ils m’ont gardé le temps nécessaire, m’ont soigné, m’ont nourri, puis quand le moment est venu, ils m’ont demandé de partir.



De vieillard, j’étais devenu une jeune femme, et tout était normal.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une nouvelle à teneur philosophique, atypique, à la charge symbolique et émotive prégnante, habilement mise en scène. L'auteur y traite des frontières, des limites et des possessions, de réalités qui communiquent par-delà le temps et l’espace. La langue est efficace, jamais surchargée.

Maude Déry, lectrice 2018

